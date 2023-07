GP de Bélgica 2023 F1: Horario y dónde ver la clasificación y carrera de Fórmula 1 en directo

Vuelve la Fórmula 1 y lo hace con el GP de Bélgica, la última carrera antes de las vacaciones de verano de Fórmula 1. Fernando Alonso ha ganado tres veces en Spa, una de la Fórmula 3000 (2000) y dos en el Mundial de Resistencia con Toyota. Pero no lo ha hecho todavía en la Fórmula 1. Cuando estuvo cerca de conseguirlo en 2003, una fuga de aceite en su R23 le hizo salir dando vueltas en el Raidillon cuando perseguía a Michael Schumacher. Desde 2014, no ha tenido un coche lo suficientemente bueno como para poder luchar en posiciones altas.

El piloto asturiano buscará de nuevo este fin de semana su victoria número 33 en la F1 a los mandos de Aston Martin y en su primer año en la escudería británica. No obstante, hay que recalcar que el circuito de Las Ardenas no es un buen escenario para su coche, a pesar de que los cambios que está habiendo últimamente en cuanto a la paridad puede hacer que no le vaya del todo mal.

Lo que está claro es que los resultados colocan por delante a Red Bull y habrá que ver de lo que son capaces Ferrari, Mercedes, Aston Martin y McLaren. Además, volveremos a ver de nuevo el regreso del formato al sprint.

Horarios del GP de Bélgica 2023

Viernes 28 de julio

- Entrenamientos libres 1: 13:30

- Clasificación: 17:00

Sábado 29 de julio

- Clasificación Sprint: 12:00

- Sprint: 16:30

Domingo 30 de julio

- Carrera: 15:00

Dónde ver el GP de Bélgica 2023

El GP de Bélgica 2023 se disputa del 28 al 30 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps. La carrera se celebrará el domingo 30 de julio a las 15:00 horas (hora peninsular española). Podrás seguir la carrera en directo en la web de Antena 3 Deportes donde encontrarás la última hora y todos los detalles del Mundial de F1 2023.