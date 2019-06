RECONOCE CONTACTOS CON MERCEDES EN 2016

El piloto asturiano dejó muy claro que no se lo pensaría dos veces si le ofrecen un coche ganador. "Si decido regresar a la Fórmula 1, es sólo si hay una posibilidad real de ganar el Mundial, no me interesan los proyectos que comienzan de cero", explicó Fernando Alonso.