Fernando Alonso: "2026 es probablemente mi única oportunidad"

Fernando Alonso aborda su pasado, presente y futuro en la Fórmula 1. El piloto español sigue apurando sus opciones de ganar un tercer título mundial de pilotos, a pesar de que tiene 43 años y han pasado 18 desde el último.

"La F1 es para soñadores, probablemente porque todo puede pasar. Ya veremos"

"Sigo soñando", dice Alonso en una entrevista recogida por la BBC. "¿Por qué no? Sé que 2026 es probablemente mi única oportunidad porque 2025 es extremadamente difícil, pero sigo soñando. La F1 es para soñadores, probablemente porque todo puede pasar. Ya veremos".

Han pasado once años desde que Alonso consiguió la última de sus 32 victorias en el Gran Circo. El inicio prometedor en 2023 con Aston Martin le devolvió al podio antes de que el estado de forma de la escudería de Silverstone se viniera abajo.

Adrian Newey

Y a pesar de ello, Fernando sigue soñando con un tercer título que complemente los dos que ganó con Renault en 2005 y 2006. Su máxima esperanza llegó hace tres meses, cuando se anunció el fichaje de Adrian Newey, el mejor diseñador de la historia de la F1.

Newey, de 65 años, abandona Red Bull después de 18 años y empezará a trabajar con su nuevo equipo en marzo de 2025. Su fichaje, sumado a las nuevas reglas que entrarán en vigor en 2026, pueden dar al Aston Martin de Alonso el espaldarazo definitivo.

"Las expectativas serán altas porque es un coche nuevo, cambio de normativa, coche hecho por Adrián", dijo Alonso. "Probablemente -o al menos para empezar- será mi última temporada en la F1, porque mi contrato termina a finales de 2026. Es el momento de cumplir y el momento de la verdad. Tengo grandes expectativas", aseguró.

"Yo me siento como si tuviera 25 o 30 años y sigo compitiendo en la F1"

Alonso y Newey estuvieron a punto de coincidir en 2007 y 2013, pero finalmente coincidirán cuando el asturiano tenga casi 45 años: "Parece que el destino siempre me ha hecho perder la oportunidad. Pero llegó ahora, al final de mi carrera, y seguiré disfrutando lo máximo que pueda, intentando aprender de él".

"Tenemos un respeto mutuo. Intercambiamos algunos mensajes y hablamos de vez en cuando y parece que siempre nos conectamos. Nunca trabajamos juntos, pero siempre estuvimos en la misma frecuencia cuando hablamos en el pasado. Espero con ansias", señaló el piloto ovetense.

Sin embargo, Alonso no le da importancia a la edad: "No, no pienso demasiado en eso. Los medios me recuerdan de vez en cuando algunas estadísticas y números, pero yo me siento como si tuviera 25 o 30 años y sigo compitiendo en la F1".

"Me siento motivado, me siento fresco, me siento en condiciones de conducir y de hacer el mismo entrenamiento que he estado haciendo durante 20 años, porque es más o menos la misma rutina", analiza.

"Nunca he salido demasiado ni he estado de fiesta"

¿Y cómo lo ha conseguido? "Creo que es porque mi disciplina de trabajo, de entrenamiento y de dedicación a la F1 ha sido bastante extrema. Nunca me he perdido ninguna sesión de pruebas, ninguna sesión informativa, ningún tiempo en la fábrica o ningún entrenamiento. Nunca he salido demasiado ni he estado de fiesta".

Espera poder tener un coche dominador en algún momento: "Sigo entregándome y motivado y no siento que estoy conduciendo en círculos porque cada año sigo teniendo la esperanza de que esta sea la temporada en la que pueda tener un coche rápido".

¿Más allá de 2026?

Pero si el coche 2026 es competitivo, ¿valoraría quedarse una temporada más? "Si 2026 transcurre sin problemas y estamos pasando un buen momento y existe la posibilidad de competir un año más, estaré abierto con seguridad", dice.

"No voy a cerrar la puerta de antemano, pero tampoco voy a empezar a pensar en eso y voy a afrontar cada carrera como si fuera la última y disfrutar de cada segundo", apostilla el español.

