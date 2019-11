El exagente de Michael Schumacher acusa a la mujer del 'kaiser' de ocultar la verdad: "Seguramente tenga miedo"

El hermetismo y secretismo sobre el estado de Michael Schumacher sigue siendo total. Poco o nada se sabe sobre el actual estado del expiloto alemán, pero esta semana su mujer decidió romper un silencio de seis años pasa asergurar que "estaba en las mejores manos", en una entrevista en 'She's Mercedes Magazine'.

Una versión que no acaba de convencer a Willi Weber, el exagente de Schumacher, y que ha afirmado que Corinna no le permite ver al 'kaiser'.

"Sé que Michael ha recibido un golpe muy duro, pero desgraciadamente no sé qué tipo de progresos se están llevando a cabo en su situación. Me encantaría saber cómo le va, estrecharle la mano o simplemente acariciarle la cara. Desgraciadamente Corinna no me lo permite. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad", ha explicao Weber a 'Kölner Express'.

"Creo de verdad en su recuperación porque sé que es un luchador, si existe una posibilidad la aprovechará. Este no puede ser su final. Rezo por él y estoy convencido de que volveremos a verle", deseó el propio Weber.