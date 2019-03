Entrevista completa a Carlos Sainz: "No me gustaría que mi hijo corriera el Dakar; le veo campeón de F1"

Pregunta.-Usted lo ha ganado prácticamente todo…Es uno de los grandes de nuestro deporte…¿Se siente ya una leyenda?

Respuesta.-Yo no me siento una leyenda, soy sólo un piloto.

Pregunta.-¿Su jubilación está lejana?

Respuesta.-No, no, de lejana nada. Está más bien cercana, pero bueno siempre es bueno competir, estar liderando, ganando etapas y eso quiere decir que no vamos despacio y que seguimos yendo deprisa.

P.-¿Emprenderá nuevos negocios cuando se jubile de los coches?

R.- Negocios empresariales tengo ya y no me gustaría liarme mucho más. Me gusta lo que hago y cuando deje de correr en coches podré dedicarle más tiempo a los negocios que tengo y viajar mucho más con mi hijo. Mi vida es bastante ocupada.

P.- Este año acaba contrato con su escudería Peugeot y si hablásemos en términos de la NBA es el agente libre más deseado del panorama Dakar…¿Tiene ya alguna oferta encima de la mesa?

R.-No tengo absolutamente ninguna oferta encima de la mesa. Lo único que tengo encima de la mesa es la etapa de pasado mañana. Acabarla sin problemas. Y cuando acabe el Dakar si Dios quiere pues ya veremos qué decisión tomo. Siempre dije desde que me retiré del Mundial de rallies que iría Dakar a Dakar y que cuando llegue el momento de dejar de correr el Dakar pues no pasará nada igual que no pasó nada cuando dejé de correr el mundial de rallies.

P.-¿Veremos a Carlos Sainz jr. corriendo con usted en el Dakar antes de su retirada?

R.-No, no me gustaría que mi hijo hiciese el Dakar porque creo que es una carrera peligrosa.

P.-¿Quién da consejos a quién?

R.-Él me sigue dando consejos. Yo cada vez menos.

P.-¿Le ve como campeón de la Fórmula 1?

R.-Absolutamente y quiero pensar que es posible. Yo creo que tiene potencial, es muy joven y personalmente creo en muchas capacidades.

P.- Su copiloto de toda la vida, Luis Moya, acaba de salir de la UCI. ¿Le dedicará su triunfo?

R.-Hablar del futuro no me gusta. Lo único que estoy muy contento es que Luis está mejor, estoy hablando con él, ayer hablé con él, e sentí mucho mejor, porque ha salido de la uci, que ha tenido suerte y que se va a recuperar y eso es lo más importante. Al final lo que pase en el Dakar pues ya se verá.

P.-¿Cuantas veces pasa por su cabeza ese mítico ‘trata de arrancarlo Carlos’ de Moya cuando se quedaron tirados a escasos metros de cruzar la línea de meta como campeones del Mundial de rallies?

R.-Me lo recuerdan mucho, pero yo tampoco lo recuerdo tanto. De vez en cuando sí me acuerdo, aunque ahora con los años todavía menos. Fue una situación verdaderamente de mala suerte, yo lo hice todo bien, no fue culpa mía. Menos mal que había ganado dos mundiales y luego gané un Dakar. Yo me considero tremendamente afortunado. Hoy estoy aquí, estoy liderando esta carrera, no sé que va a pasar mañana ni pasado. en fin, yo hago lo que me gusta, disfruto haciendo lo que me gusta, y me considero un hombre tremendamente afortunado de poder hacerlo y de poderme haberme dedicado a esa pasión que es conducir coches profesionalmente y ganarme la vida con ello. Y hoy en día, todavía lo sigo haciendo…¿qué más puedo pedir? ¿qué va a pasar mañana? ¿al otro? ¿dentro de una semana? ¿dentro de un mes? ¿dentro de un año? No lo sé…la vida da muchas vueltas. Me acuerdo más de los dos mundiales que he ganado, de todos los rallies que he ganado Me acuerdo más de las cosas positivas. La gente tiene la tendencia de acordarse de esa cosa pues qué le vamos a hacer. A mí me gusta más pensar en positivo y pensar en esos dos mundiales que tengo, lo que he disfrutado corriendo ene coche, en ese dakar que tengo y estoy tremendamente agradecido a lo que la vida me ha brindado.

P.-El equipo blanco volvió a perder anteayer (por el sábado) y sigue en barrena. ¿No le gustaría volver a presentarse a la presidencia de la entidad como ya hizo hace unos años?

R.- No está en mis planes ni en mi futuro.

El corredor español también ha seguido con interés la actualidad de Cataluña desde que los independentistas activasen su hoja de ruta secesionista.

P.- ¿Cómo está viviendo la situación de Cataluña?

R.-Yo tengo muchos lazos con Cataluña, tengo gran admiración por Cataluña, pertenezco a la junta directiva del RAC y creo que juntos conseguimos traer un rally del Mundial a España. Siento tristeza por lo que está pasando en Cataluña. No lo entiendo, porque me parece que España y Cataluña son mucho mejor juntas que separadas. Lo único que ha producido esto son situaciones tensas entre amigos, familiares que va a tardar en cicatrizar No puedo estar de acuerdo con la situación de allí ni muchísimo menos.

Pregunta.-¿Está siendo su Dakar más hostil?

Respuesta.- Lo que sí es seguro es que está siendo el Dakar más duro de los que hemos hecho nunca en Sudamérica y con gran diferencia. Es realmente comparable a los de África sin duda alguna. El inicio ha sido francamente duro, la etapa de hoy, la de ayer, no ha habido todavía ninguna etapa sencilla.

P.-¿Cómo lleva la presión de abrir pista, de ir liderando la clasificación con dos veteranos como Al Attiyah y Peterhansel siguiéndole de cerca?

R.- Abrir pista es diferente dependiendo el tipo del terreno. Hoy ha habido mucho fuera de pista. Abrir pista en fuera de pista es muy difícil. Necesitas primero navegar bien, no cometer errores, no caer en ninguna trampa. Vas abriendo huella, aunque es cierto que las motos salen delante. Pero hay sitios por donde las motos pasan que nosotros no podemos pasar, que tenemos que rodear con lo cual vamos con precaución por cómo está la carrera y tratando de no cometer errores ni de navegación ni de pilotaje.

P.- Es líder gracias a un problema mecánico de su compañero Peterhansel…¿Le habría gustado mandar en la carrera por méritos propios?

R.-Peterhansel tuvo un problema, tuvo un golpe y le puede pasar a cualquiera. Es una carrera por eliminación. Yo tuve también mis problemas en el día dos y en el día cuatro creo que fueron y queda mucha carrera por delante con lo cual van a seguir pasando cosas.