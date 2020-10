La emotiva sorpresa de Mick Schumacher a Hamilton después de que igualase el récord de 91 victorias de su padre

El séxtuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Eifel, en el Nürburgring (Alemania), circuito en el que igualó el récord de triunfos en la categoría reina (91) del alemán Michael Schumacher.

Mientras Hamilton estaba hablando tras bajarse de su Mercedes llegó el momento más emocionante del fin de semana en Alemania. Fue entonces cuando apareció por un lateral el joven Mick Schumacher con un regalo muy especial en la mano: uno de los cascos que llevó su padre en su última época en el equipo de las flechas plateadas.

"No podía imaginar acercarme a él"

Hamilton se quedó casi sin palabras, ya que no esperaba semejante gesto, y charló brevemente con el joven piloto, líder destacado de la F2 y más que probable futuro piloto de la F1. De hecho, este fin de semana iba a ser su debut con un coche de 2020 al volante de un Alfa Romeo pero la lluvia se lo impidió.

"Enhorabuena. Esto es de parte de todos nosotros (su familia). Me siento muy honrado de poder dártelo", dijo el piloto alemán, ante un emocionado Hamilton. Mientras levantaba el casco, el hexacampeón estaba casi emocionado: "Cuando creces viendo a alguien y lo idolatras por cómo pilotaba, y lo que consiguió hacer año a año y carrera a carrera... Recuerdo jugar como Michael en un juego, ver aquella etapa tan dominadora... No podía imaginar acercarme a él en términos de récords. Me llevará un tiempo acostumbrarme. No podría haberlo logrado sin este increíble equipo", resumió.

Carlos Sainz terminó quinto

Hamilton venció la undécima carrera del mundial por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) -que marcó la vuelta rápida antes de acabar segundo- y del australiano Daniel Ricciardo (Renault), que lo acompañaron en el podio de la undécima carrera del certamen. Que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) concluyó en cuarta posición; y el español Carlos Sainz (McLaren), en la quinta.

Ricciardo firmó su trigésimo podio en F1, mas de dos años después del anterior, en una carrera que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) acabó sexto, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Hamilton lidera el Mundial

Hamilton lidera ahora el Mundial con 230 puntos, 69 más que su compañero finés Valtteri Bottas -que había salido desde la 'pole' pero que se retiró este domingo en el Nürburgring- y con 83 sobre Verstappen.

La siguiente prueba, la duodécima de las 17 que conforman un campeonato que se cerrará el próximo 13 de diciembre en Abu Dabi, será el Gran Premio de Portugal, que se disputará dentro de dos fines de semanas en el circuito de Portimao.