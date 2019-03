Dovizioso vuelve a ganar un mano a mano a Marc Márquez

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) volvió a ganar un mano a mano al catalán Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), esta vez en la pelea por la victoria en el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se disputó en el circuito "Twin Ring" de Motegi.

Márquez no pudo doblegar a Dovizioso, que iguala en victorias con el piloto de Repsol, en una última vuelta en la que un pequeño error casi le hizo irse por los suelos y quizás le desconcentró lo suficiente para que le superase su rival, y ahora la diferencia entre ambos en la lucha por el título mundial es de apenas once puntos a favor del español.

No quería sorpresas Marc Márquez y por eso en cuanto se apagó el semáforo rojo salió como un disparo para colocarse líder y aunque tras él se situó inicialmente el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), enseguida le superó el también español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17). Antes de concluir el primer giro Jorge Lorenzo también dio buena cuenta de Marc Márquez, quien debió pensar que no era inteligente "enfrascarse" en una peligrosa pelea con quien no tiene nada que hacer en la lucha por el título mundial y le dejó marchar.

Una vuelta más tarde Petrucci, que había superado a Márquez, hizo lo propio con Lorenzo y se colocó líder, mientras por detrás llegó hasta él otro piloto de Ducati, el italiano Andrea Dovizioso, éste sí peligroso para sus aspiraciones al título mundial. Otro de los aspirantes al título, el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que salió desde la quinta línea -decimocuarto-, estaba por entonces en la octava plaza justo por delante de Alex Rins (Suzuki GSX RR), que cometió un error a final de recta en la primera vuelta pero enseguida se recuperó del mismo y comenzó a remontar.

Petrucci marcó vuelta rápida en el tercer giro y con ello se escapó un poco de sus rivales, entre los que Marc Márquez debió considerar que ya se había "despejado" el terreno y volvió a superar a Lorenzo para intentar alcanzar al italiano. La carrera no había hecho más que comenzar pero los cambios fueron constantes, con el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos, superando con "toque" incluido a Jorge Lorenzo, al que también adelantó poco después Alex Rins, mientras que Maverick Viñales parecía empezar a perder terreno y el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) era el que lo recuperaba, aunque apenas unos metros después se fue al suelo.

Rossi llegó a ocupar la octava posición tras adelantar a Jorge Lorenzo, pero instantes más tarde se cayó y se vio abocado a una retirada que le aleja definitivamente de la lucha por el título mundial una temporada más. En la sexta vuelta la ventaja de Danilo Petrucci sobre Marc Márquez era de 1,7 segundos, pero al inicio de la siguiente ésta se había quedado reducida a 1,1; un giro más tarde apenas contaba con siete décimas de adelanto. Por detrás, Alex Rins ya era quinto tras superar a su compañero de equipo Andrea Iannone, y ya con el francés Johann Zarco en su punto de mira.

Justo en el ecuador de la carrera, duodécimo giro de los veinticuatro previstos, Petrucci apenas tenía una décima de segundo de ventaja sobre Márquez, con Dovizioso tras su estela, a cinco décimas de segundo. Fue entonces cuando el piloto de Repsol Honda atacó al italiano para superarlo y recuperar el liderato de la carrera, aunque en ese mismo giro -decimotercero- Dovizioso adelantó a su compatriota para evitar que el español se escapase. A seis vueltas del final Andrea Dovizioso marcó la vuelta rápida de carrera (1:56.568) y superó a Marc Márquez en el segundo parcial para endosarle ocho décimas en el cómputo general de esa vuelta, a cinco del final.

En esa misma vuelta Alex Rins dio buena cuenta de Johann Zarco para situarse cuarto, camino de su mejor resultado en la temporada de su debut en la categoría de MotoGP. A menos de tres vueltas para el final Dovizioso y Márquez se enzarzaron en un duelo mano a mano con adelantamientos al límite verdaderamente impresionantes que se saldaron, inicialmente, con la recuperación del liderato por parte del piloto de Repsol Honda.

Las dos vueltas finales resultaron de auténtico infarto y aunque Márquez intentó aguantar la primera posición, Dovizioso supo esperar su oportunidad para doblegar por segunda vez en un mano a mano muy parecido al de Austria, a un Marc Márquez que no arrojó la toalla en ningún momento. Junto a ellos en el podio estuvo el italiano Danilo Petrucci, con Alex Rins en la quinta posición, justo por delante de Jorge Lorenzo y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Maverick Viñales prácticamente dijo adiós a sus opciones al título al firmar la novena posición de carrera, con Pol Espargaró KTM RC 16) undécimo, Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) decimocuarto y Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), en la decimoquinta. Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16) sufrió una caída que le impidió acabar la carrera y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) se retiró con problemas a pocos minutos del final.