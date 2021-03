Dos pilotos de la Nascar se enzarzan en una pelea a puñetazo limpio tras acabar la carrera

Imágenes muy poco deportivas las que nos ofrecieron los pilotos de la Nascar Daniel Hemric y Noah Gragson tras enzarzarse en una pelea a puñetazos cuando terminó la carrera.

Al parecer se enfadaron porque anteriormente se había producido un incidente en la calle de boxes, en la que Gragson dio marcha atrás y chocó contra el coche de Hemric.

Cuando la carrera ya había finalizado, Gragson estaba siendo entrevistado y de repente apareció Hemric para comenzar una pelea que duró varios segundos y en los que ambos pilotos llegaron a propinarse varios puñetazos. Los miembros de los dos equipos tuvieron que intervenir rápidamente para que la pelea no llegara a más.

Hemric explica su enfado

"No sé por qué está enfadado. Quiero decir, yo estaba detrás de él entrando en boxes porque habíamos dañado nuestro neumático delantero derecho y él estaba en nuestro box. Tuve que esquivarlo y no sé muy bien por qué estaba allí. Tuve que dar marcha atrás para llegar allí", explicaba Gragson, que no entendía el enfado del otro piloto.

Sin embargo, Hemric si quiso dejar claro su enfado: "Entramos a la calle de boxes y Gragson entró en boxes detrás de nosotros, cuando estaba entrando en mi box y me hizo tener que esquivar al tipo que estaba en el box de Gragson".

Los comisarios de NASCAR llamaron a Gragson tras la carrera y dijeron que revisarán el incidente. Si se emite alguna sanción, se abordará más adelante.