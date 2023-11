Demanda millonaria contra la F1 por la alcantarilla mal sellada en Las Vegas

A la Fórmula 1 y la organización del GP de las Vegas les puede salir muy caro el incidente ocurrido con una alcantarilla en los primeros entrenamientos libres, un hecho que obligó a suspender la sesión y que dejó a cerca de 35.000 espectadores sin espectáculo. Una alcantarilla suelta golpeó el bajo del Ferrari de Carlos Sainz en la sesión de libres del viernes, al poco de comenzar los L1. Ese suceso llevó a la F1 a suspender los libres 1, que ya no se reanudaron.

La segunda sesión de libres del GP de las Vegas se retrasó hasta que todos los registros y tapas de alcantarilla fueron revisados y 'reparados', sellando con cemento las tapas de registro. Ferrari acabó muy molesta por lo ocurrido y la F1 se enfrenta ahora a un demanda millonaria. Y es que el bufete de abogados Dimopoulos, junto a JK Legal&Consulting, ha solicitado una indemnización de unos 30.000 dólares para cada uno de los 35.000 espectadores que no pudieron presenciar los primeros entrenamientos libres del GP de las Vegas.

Si la demanda colectiva prospera, algo que no es descartable en un país como Estados Unidos, la F1 y la organización del GP de Las Vegas tendrían que desembolsar una cantidad de 1.050 millones de dólares. De esta forma, Liberty Media se enfrenta a un problemón económico por ese alcantarrillazo al Ferrari de Carlos Sainz.

El bufete de abogados Dimopoulos sostiene que ese incidente es responsabilidad de la F1 por "incumplimiento de contrato, negligencia y prácticas comerciales engañosas", tanto del GP de las Vegas como de la Fórmula 1. "Reivindicaremos los derechos de los aficionados que recorrieron grandes distancias y pagaron pequeñas fortunas para asistir, pero se vieron privados de la experiencia. Además, los demandantes reclaman daños y perjuicios por angustia mental en una cantidad a determinar por el jurado que sea justa y razonable", explica el bufete de abogados.

Hay que señalar que muchos aficionados pagaron una cantidad entre 600 y 1.000 dólares por presenciar tan solo nueve minutos de entrenamientos. Liberty Media ofreció en un primer momento 200 dólares canjeables por 'merchandising' de la F1 a cada espectador afectado por la suspensión de la sesión de libres en el GP de Las Vegas tras el alcantarillazo al Ferrari de Carlos Sainz.

Frédéric Vasseur, director general de Ferrari, aseguró en la rueda de prensa posterior al entrenamiento que era necesario cambiar el chasis, el motor y la batería del monoplaza de Sainz, un incidente que calificó de "inaceptable". Carlos Sainz fue sancionado con diez posiciones en la parrilla por cambiar la batería, dañada por el alcantarillazo.

El tremendo enfado de Carlos Sainz

Carlos Sainz, piloto de Ferrari, terminó muy enfadado la sesión de entrenamientos y reconoció la rabia y frustración que sentía tras el incidente en el que se monoplaza quedó dañado por esa alcantarilla mal sellada en el trazado del GP de las Vegas.

"La frustración y rabia que siento no se irán fácilmente, lo que ha pasado habla por sí solo. Había un problema de seguridad en el circuito que destrozó mi coche. Mis mecánicos debieron invertir cinco horas en construir un coche nuevo, y luego recibimos una penalización de diez puestos por algo que no tiene nada que ver con nosotros", indicó el piloto madrileño.

"Estoy decepcionado pero no sorprendido. Ya este año se ha demostrado que este deporte puede cambiar en varias situaciones. Sí me sorprende que quien hace las reglas no tenga el poder, en un caso de fuerza mayor, para regular por encima cuando algo está tan claro que no depende ni del equipo ni del piloto. Pero las normas, los equipos... esperaba más del deporte en esta situación", afirmó Carlos Sainz.