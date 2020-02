David Coulthard, sobre el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1: "Sé que quiere volver pero... ¿de vuelta a McLaren?"

Más información Fernando Alonso lanza un mensaje a Mercedes y desvela sus reuniones con Red Bull

David Coulthard, expiloto de automovilismo de Fórmula 1 desde 1994 hasta 2008, realizó una serie de declaraciones en las cuales especulaba acerca del futuro de Fernando Alonso con respecto a su posible regreso a la Fórmula 1. El británico se mostró muy convencido de que las posibilidades de una posible vuelta del asturiano a la máxima competición de automovilismo son ínfimas.

En palabras para AS, Coulthard expresó su opinión acerca de este asunto. "Sé que quiere volver, pero pienso que no tiene opciones. No creo que Mercedes le necesite o le quiera. No creo que Ferrari le necesite o le quiera. No creo que Red Bull le necesite o le quiera. ¿Dónde va a ir? ¿De vuelta a McLaren? Para mí Alonso es uno de los pilotos totales que ha habido en la Fórmula 1, realmente talentoso como Hamilton, Schumacher o Senna. Todo lo que ha conducido lo ha llevado deprisa. Pero a todos les llega su momento y quizás a él ya le ha llegado", confesaba el expiloto británico.

Con estas duras palabras, Coulthard parece dinamitar las opciones de una posible y esperada vuelta de Fernando Alonso a la competición que le hizo brillar. Sin embargo, se ha especulado mucho a lo largo de los últimos meses acerca de esta cuestión y se han conocido opiniones de todo tipo. Así pues, el culebrón continúa, y parece que la única persona que le podrá poner fin será el propio Fernando Alonso.