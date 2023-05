Casillas manda un recado a Fernando Alonso: "Estoy muy enfadado con él"

Iker Casillas, exportero del Real Madrid, Oporto y la selección española, ha mandado un recado a Fernando Alonso a través de la popular red social Tik Tok, en la que ambos han entrado recientemente y en la que ahora son competencia directa. El exguardameta, toda una leyenda de las porterías que había aterrizado antes en la red social, no parece feliz con el reciente éxito del piloto de Aston Martin.

El de Móstoles se reivindica en tono de broma: "Este es un mensaje para Fernando Alonso, estoy muy enfadado con él. Me quiere pasar por la derecha en Tik Tok, esto no puede ser. No te pases de frenada querido, aquí, el que padrea en Tik Tok, soy yo", dice Casillas al ovetense.

"Papá está aquí"

El vídeo ya tiene miles de visualizaciones y más de 300.000 likes. Un mensaje que no ha tardado en llegar a Fernando Alonso, encantado de participar en este tipo de intercambios en redes sociales. Su contestación también fue jocosa: "Papá está aquí", escribió el bicampeón de Fórmula 1 en los comentarios del vídeo.

Casillas no es ni mucho menos la primera estrella del deporte que interactúa con Fernando esta temporada. Carlos Alcaraz ya lanzó un guiño a ovetense firmando la cámara en Indian Wells con un "33? Soon" ("¿33? Pronto"). Un mensaje para el asturiano de cara al GP de Australia y la posibilidad de que gane su carrera número 33 en la Fórmula 1.

Las redes ardieron con las imágenes de momento y el propio Alonso respondió a Alcaraz. "Encierren a este hombre !!!😂😂😂😂 Eres un fenómeno 💪💪! Vamos!!!", contestó el bicampeón del mundo de F1 al jugador de El Palmar. Carlos Alcaraz respondió al piloto de Aston Martin con un "Me tienes dando volteretas".