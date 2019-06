El español Carlos Sainz, que saldrá este domingo desde el fondo de la parrilla -al penalizar por sustituir motor y caja de cambios de su McLaren- en el Gran Premio de Austria, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, indicó en el Red Bull Ring de Spielberg que "no será fácil remontar".

"No será fácil remontar. Tenemos un poco más de ritmo, pero no un segundo por vuelta, sino dos décimas; que en este circuito igual ayudan a adelantar. Pero para llegar a los puntos ya veremos", comentó el madrileño después de la clasificación, intrascendente para él y que, por ese motivo, le provocó su mal humor.

"Ha sido un poco aburrido, pero bueno; mañana será otro día, estaré con ganas, pero unos sábados así me ponen de muy mal humor", explicó Sainz, de 24 años, que ya había indicado, en una entrevista con la Agencia EFE, que, a pesar de la dificultad, sí intentará entrar en los puntos en Austria.

"El objetivo número uno era ayudar con rebufos a que pasase el coche a punto para la carrera. En clasificación ni siquiera hemos utilizado los modos del motor para salvarlos para otras carreras. Así que bueno, sí, ha sido un sábado aburrido", comentó Carlos, al que expresó, no obstante, su alegría por la buena situación que atraviesa McLaren.

"Me alegro, buenas noticias. Para la carrera soy optimista, pero soy un tío competitivo y no me gusta salir un sábado a dar vueltas por dar vueltas. Son cosas que hay que hacer hoy en día en la F1", admitió.