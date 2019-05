Carlos Sainz, octavo en el GP de España: "Tuve el peor ritmo de carrera de todo el año"

El español Carlos Sainz (McLaren), que avanzó cuatro puestos desde la salida y fue octavo este domingo en el Gran Premio de España, dijo en Montmeló (Barcelona) que tuvo "el peor ritmo de carrera de todo el año", pero que está "muy contento con estos cuatro puntitos" que sumó.

"Ahora me río, pero en carrera no encontraba el ritmo. Aunque hay que saber buscar las oportunidades y aprovecharlas. No encontraba el 'feeling' en carrera, pero al final he sido octavo, así que estoy muy contento con estos cuatro puntitos", comentó Sainz, de 24 años, que volvió a puntuar, después del séptimo puesto que logró hace dos domingos en Baku -la capital de Azerbaiyán- y avanzó un puesto en el Mundial; en el que ahora es undécimo, con diez puntos.

"No me encontraba a gusto, tenia el peor ritmo de carrera del año y el coche se iba mucho por detrás, sobre todo en el tercer sector, en el que se notaba mucho el viento", manifestó Sainz al canal de televisión tras la quinta carrera del año. "Estaba a quince segundos de los Toro Rosso antes de que entrase en pista el 'safety car' (coche de seguridad). Pero entró; y al final hemos sido octavos", explicó el piloto madrileño tras concluir octavo en Montmeló.

El hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre comentó el incidente con el francés Romain Grosjean (Haas), al que adelantó para capturar la octava plaza y que en esa pugna -en el primer sector de la pista catalana, a falta de siete vueltas para el final de la carrera- estuvo a punto de sacarlo de pista.

"Creo que él no me ha visto, que no me esperaba por el interior. Nos tocamos, rueda con rueda; pero eso son cosas de las carreras. Y esta vez me salió bien a mí", apuntó Sainz, que afronta su quinta temporada en la categoría reina y que completó, sobre todo, un sensacional final de carrera en el Gran Premio de España, en el que apretó al máximo.

"Si hay alguna carrera en la que arriesgar, ésa es la de casa. Me ayudó la mentalidad ganadora", opinó Sainz, que había protagonizado una gran salida, desde el duodécimo puesto de la parrilla.

"Salí bien, pero luego no sé muy bien lo que pasó en la curva 1", comentó Sainz en el circuito de Montmeló.