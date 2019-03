Carlos Sainz: "¿Mensaje? Siempre he celebrado todos los podium de mi carrera con la bandera de España"

Carlos Sainz se ha tomado 'Un Café con Susana' y ha explicado algunas de las peculiaridades del Dakar, uno de los rallies más duros del mundo y que este año ha ganado por segunda vez.

"Estuve un mes durmiendo en una tienda de campaña que simula la altura. Te recomiendan aclimatarte. Si vas al Dakar tienes que respetarlo. Hay días de 40 o 45 grados y aparte de aclimatarte a la altura lo tienes que hacer al calor", explicó Carlos Sainz.

"Hay que cometer pocos errores y la carrera te invita a cometer errores. En dos semanas es inevitable que te pasen cosas", indicó el doble ganador del Dakar.

Sobre su celebración con la bandera de España, Carlos Sainz negó que fuera un mensaje ante la complicada situación que se vive en Cataluña.

"Lo he hecho toda mi vida. Siempre he celebrado todos los podium de mi vida deportiva con la bandera de España. Me siento muy orgulloso como español de poner mi granito para que España esté en lo más alto del deporte", aseguró Sainz.

"Esa bandera me la regalaron todos los trabajadores del karting y prometí que iba a ganar y la iba a llevar a lo más alto. Cataluña para mi es un sitio muy querido, tengo muy buenos amigos y sufro porque la situación no es la adecuada", afirmó Carlos Sainz.

Carlos Sainz también habló sobre su mujer Reyes y su hijo. El doble ganador del Dakar aseguró que su mujer sufre más con su hijo que con él.

"Yo creo que mi mujer sufre más con su hijo que conmigo. Correr en coches tiene peligro. Nosotros por donde pasamos no hemos pasado antes. Hay muchas sorpresas. Fue un fallo a la hora de juzgar la curva que venía", explicó sobre su accidente en una edición del Dakar.

Carlos Sainz también agradeció a su hijo Carlos el mensaje de éste tras ganar su segundo Dakar.

"Estas últimas semanas me ha dado más consejos a mí que yo a él. Pero yo en F1 poco le puedo enseñar. Creo que cualquier padre entenderá el orgullo y me hizo mucha ilusión. Le agradezco a mi hijo el detalle", indicó Sainz.

Sobre las iniciativas para que gane el Princesa de Asturias, Carlos Sainz dio las gracias pero aseguró que su premio es el reconocimiento de los aficionados.

"A qué deportista no le gustaría tener este reconocimiento. Los medios me habéis tratado fenomenal. ¡Ojalá!", deseó Carlos Sainz.