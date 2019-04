Carlos Sainz saldrá 14º en China: "No hay que estar desesperados"

Carlos Sainz (McLaren), que saldrá en la séptima fila del Gran Premio de China, aseguró que confía en poder conseguir puntos en carrera y dijo que pese a no haber logrado un buen tiempo no hay que desesperarse.

"A ver si tenemos la oportunidad mañana de sumar puntos, a ver si hacemos una buena salida y a seguir trabajando. He hecho una buena vuelta, he hecho una buena calificación, así que no hay que estar desesperados", apuntó a los medios tras ser eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación.

Sainz (McLaren) acabo decimocuarto la calificación, con un tiempo de un minuto, 33 segundos y 523 milésimas, dos segundos más que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que saldrá este domingo desde la 'pole' en la carrera número 1.000 de la historia de la Fórmula 1.

"Yo estoy muy confiado de cara a la carrera, el coche siempre va un poco mejor que en clasificación y ojalá podamos ir hacia adelante", apuntó el piloto madrileño, quien ayer logró el sexto mejor tiempo de los entrenamientos libres.

A sus 24 años, Sainz disputa su quinta temporada en Fórmula Uno (dos y media en Toro Rosso y una en Renault) con su nueva escudería, McLaren, que tantos problemas le dio a su compatriota Fernando Alonso en los últimos cuatro años.

El único representante español en el mundial no ha logrado acabar ninguna de las dos primeras pruebas del certamen. En Baréin se tocó con Verstappen en la cuarta vuelta, tuvo que entrar a boxes, acabó en el fondo del pelotón y acabó retirándose.

Y en Australia, la primera prueba del mundial, la carrera se acabó inesperadamente en la vuelta 11, cuando iba decimocuarto, después de que su monoplaza comenzara a echar humo por una rotura de motor.