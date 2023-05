El brutal zasca por radio de Fernando Alonso a Ocon en plenos libres del GP de Miami

Desde que Fernando Alonso y Esteban Ocon ya no son compañeros la vida le sonríe a Aston Martin y al piloto asturiano. Mientras tanto, en Alpine la situación es más que delicada, no encuentran el ritmo, no hay química entre Ocon y Gasly y tras 4 carreras la suma de puntos para el equipo francés es muy pobre (8).

No hace falta recordar los episodios que protagonizaron Fernando Alonso y Esteban Ocon en la última temporada de Fórmula 1, se notaba en el ambiente que la relación estaba rota y en pista se reflejaba más si cabe: el francés, obsesionado con terminar por delante de Alonso, le cerraba las puertas en todas las carreras aunque eso costara un adelantamiento de otro piloto o incluso que ambos pudieran acabar contra el muro. Menos mal que Alonso se fue de Alpine porque las cosas en la escudería francesa siguen sin funcionar y parecen más perdidos que nunca.

El último episodio, primero en este año, entre Fernando y Esteban tuvo lugar este pasado viernes en los libres del GP de Miami de F1. El tercer clasificado del Mundial de pilotos se encontró al piloto francés mientras intentaba cerrar una de sus mejores vueltas de la sesión y tuvo que verse obligado a abortarla porque Ocon le obstaculizó en varias curvas seguidas, algo que desesperó por completo al bicampeón del mundo.

"Los entrenamientos libres son su momento"

"Alpine está compitiendo con nosotros en los Libres", explicó Fernando por radio a lo que su ingeniero le contestó: "Sí, y cuidado. Estabas en vuelta rápida". El de Aston Martin en ese momento lanzó una frase lapidaria que no habrá tardado en llegarle al que fue su compañero durante 2021 y 2022: "Sí. Los entrenamientos Libres son su momento".

En la primera y segunda sesión de entrenamientos libres quedó por delante Fernando Alonso de su excompañero, (7º a 10º) en la primera sesión y 5º a 9º en la segunda. No hay comparación posible entre el rendimiento entre Aston Martin y Alpine en este inicio de temporada de Fórmula 1 2023.

Alonso pasa por encima de Ocon en el inicio del Mundial

Por ejemplo, Alonso ha quedado en el top 4 en las cuatro primeras carreras, tres podios (3º) y un 4º puesto en el GP de Azerbaiyán, ahora mismo es el tercer piloto en el Mundial de pilotos (60 puntos) solamente superado por los dos Red Bull, Checo Pérez con 87 puntos y Max Verstappen, líder con 93. Stroll tiene 27 puntos.

Alpine 8, Aston Martin 87

Por otra parte esta Esteban Ocon y Alpine en el que seguramente sea uno de los peores inicios en la carrera del francés, que solo ha sumado 4 puntos en los cuatro primeros Grandes Premios (abandono en Bahréin, 8º en Arabia, abandono en Australia y 15º en Azerbaiyán). Un completo desastre, su compañero Pierre Gasly tampoco le mejora ya que ha sumado la misma cantidad de puntos (9º en Bahréin y Arabia, abandono en Australia tras un accidente con Ocon y 14º en Azerbaiyán). Alpine ha sumado 8 puntos en 4 carreras mientras que Aston Martin tiene ya 87.