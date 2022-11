Alonso tira de ironía tras otro toque con Ocon en la sprint de Interlagos: "Ya me da la risa"

Las hostilidades en Alpine no cesan ni a dos carreras para terminar el Mundial. Otra vez Ocon y Alonso protagonizaron una batalla en la sprint poco propia entre compañeros que terminó perjudicando al equipo y a ambos pilotos, que salieron 6º y 7º hoy pero que mañana partirán 15º y 18º en la carrera.

Salían pegados y no hacía falta ser muy listo para intuir que iban a saltar chispas en los primeros metros, así fue. Ocon salió 6º y Alonso 7º pero el asturiano, más rápido, le tiró el coche en una de las primeras curvas y la defensa del francés no pudo ser peor, le arrinconó completamente y le echó del trazado, ahí se rozaron y por poco no perdió el coche Fernando, que lo volvería a intentar poco después.

Fernando perdió el alerón fue a boxes y 'salió' ultimo

Esta vez fue en recta y en una acción muy parecida al accidente con Stroll en el GP de Estados Unidos, el bicampeón del mundo le cogió la aspiración a Esteban y cuando estaba a punto de pasarle por la derecha su alerón tocó la parte de atrás del coche de Ocon y el español perdió la parte delantera. En esta acción quedan más dudas a la hora de señalar al culpable.

El desastre, otro más, ya se había consumado, Alonso tuvo que entrar en boxes y salió último, por detrás de Latifi y a 25 segundos del canadiense. La sprint y prácticamente la carrera de 'Magic' estaban arruinadas.

"He perdido el alerón delantero gracias a nuestro amigo. Me ha empujado dos veces, bien hecho", decía un irónico Alonso por radio tras perder el alerón.

"Ya me da la risa, es muy divertido"

"Ya me da la risa, sobre todo estando yo el 15º y él 18º, es muy divertido. Ha pasado lo que suele pasar cuando salimos juntos, el me arrincona y no es la primera vez esta temporada, me da pena por el equipo, tenía buen ritmo y ojalá mañana ayude con puntos al equipo", dijo el asturiano a DAZN tras la sprint.

Esteban Ocon también sufrió grandes daños en su monoplaza que le fueron lastrando toda la carrera, pasó del 6º al 18º y el karma hizo incluso que finalizara dos posiciones por detrás de su compañero Alonso, que partirá 15º por el 18º del galo. Otro desastre de Alpine, esta vez entre sus compañeros, 0 puntos en la sprint, en la cola de cara al domingo y 'perdiendo' la batalla con McLaren (saldrán 7º y 11º).

El Alpine de Ocon, en llamas tras la sprint

El coche de Esteban Ocon terminó en llamas una vez terminó la carrera.