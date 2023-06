Aston Martin rebaja las expectativas sobre la 33 de Fernando Alonso

Fernando Alonso ya está mirando hacia 2025 y 2026, años en los que ahora mismo no tiene contrato con Aston Martin. Mike Krack, director deportivo de Aston Martin Racing, valora su competitividad a pesar de la edad: "Es bueno escuchar eso, él ha dicho que quiere estar durante varios años y estaríamos felices con eso. Creo que lo principal, y esta es una de las grandes cualidades, son las ganas que tiene de estar delante y su motivación", ha dicho en una entrevista para 'Formula1.com.

"Sería aventurado decir que ganaremos una en concreto, o que estaremos cerca de ganar"

Eso sí, Krack tiene claro que ahora mismo su continuidad no es la prioridad de la escudería de Silverstone: "No pensamos mucho en eso, para ser honesto. Lo tomamos carrera por carrera e intentamos hacerlo bien en cada carrera. Es bueno escuchar eso, pero no pensamos demasiado en eso todavía. Hagamos que suceda". Y es que está claro que Aston Martin está siendo el equipo revelación de 2023.

Lo cierto es que, aunque en Mónaco la 33 de Fernando estuvo más cerca que nunca. Sin embargo, en Barcelona el monoplaza verde pareció dar un paso atrás. Por eso, Krack prefiere no seguir haciendo predicciones sobre cuándo llegará al fin la cacareada victoria 33 de Fernando: "Es muy difícil decirlo, porque es una competición tan relativa que dependes también del ritmo de los demás y dependes de ti mismo... Así que creo que sería aventurado decir que ganaremos una en concreto, o que estaremos cerca de ganar".

Estrenan suelo nuevo en Canadá

Aston Martin prepara su mayor paquete de actualizaciones de la temporada para la próxima semana en Canadá. El AMR23 estrenará suelo nuevo. Sin embargo, el objetivo de Krack pasa, sobre todo, por mantener el gran nivel de inicio de temporada: "Tenemos que ver. Tenemos que estar ahí en cada oportunidad que se presente y, si llega, tenemos que estar listos. Hasta entonces tenemos que trabajar duro para mantenernos en la posición y estar cerca. No haré predicciones de cuándo vamos a ganar una carrera".