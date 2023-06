Aston Martin prepara "la mayor actualización del año" para Canadá

Desde Aston Martin son conscientes de que Mercedes ha reaccionado y el GP de España confirmó que la escudería alemana ha dado un paso adelante que amenaza las aspiraciones de estar en los puestos de cabeza de Fernando Alonso y Lance Stroll. Hamilton y Russell fueron segundo y tercero en Montmeló, confirmando que las mejoras en el W14 han funcionado.

Ahora es el turno de Aston Martin. Desde Silverstone saben que deben reaccionar para responder a Mercedes y ya preparan una gran mejora para el GP de Canadá, que se celebrará del 16 al 18 de junio en el trazado Gilles Villeneuve.

"La de Canadá será la mayor actualización del año para Aston Martin, eso es lo que me han dicho. No me han explicado en profundidad de qué se trata, pero entiendo que se refieren a un suelo nuevo. Ya han hecho cambios en otras áreas y creo que seguirán con su concepto de pontones, el cual funciona bastante bien", explicó Michael Schmidt, periodista alemán, tras una conversación con Martin Whitmarsh, CEO de la división Aston Martin Performance Technologies.

De la Rosa: "Tenemos que reducir la brecha en Montreal"

La noticia de Michael Schmidt coincide con lo que adelantó Pedro de la Rosa, quien considera clave reducir la distancia con Mercedes en Montreal.

"Tenemos que reducir la brecha en Montreal. Nos fuimos de España con un jarro de agua fría, ya que sentimos que estábamos muy lejos en todos los aspectos. No nos escondimos nada, lo que pasa es que estamos introduciendo mejoras poco a poco. Llevamos un nuevo alerón delantero a Barcelona y en Montreal habrá más cosas. No es un paquete aerodinámico que va a transformar todo, pero sí que serán mejoras graduales", indicó el expiloto catalán.

No es un secreto que Aston Martin prepara mejoras para las próximas carreras algo que reconoció Fernando Alonso tras el GP de España.

"En Canadá llevaremos más cosas... Y en Silverstone, también. Creo que todo va a depender de quién lleve las mejoras", admitió el asturiano respecto a esa pelea con Mercedes y Ferrari por ser la segunda escudería del Mundial tras Red Bull.