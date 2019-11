Álex Márquez, exultante tras llevarse el Mundial: "Nos lo hemos ganados desde el primer minuto"

Más información Márquez campeón del mundo

Álex Márquez se mostró extremadamente feliz tras hacerse con el Mundial de Moto2: “ Estoy muy feliz por todo el trabajo que hemos hecho durante el año, por cómo nos hemos sabido rehacer en los momentos malos y ser más fuertes en las siguientes carreras. Hoy tenía buen 'feeling' desde el principio. Y así ha sido. Desde el principio, he tirado al máximo. Era complicado, pero súper feliz por lograrlo en mi segundo 'match ball', como en la primera vez. Se repite la historia", declaró.

Tras la carrera se encontró con su hermano Marc con el que celebró el título: ". Cuando he cruzado la meta y he llegado a él, estaba exhausto. Ahora entiendo cuando llega él que a veces no reacciona mucho. Estás hecho polvo. Te felicitan, te abrazas, pero no sabes ni quién eres. Cuando estás fuera sí que se vive más. Seguro que hoy en la carrera ha sufrido mucho, como todo, pero se pone muy contento. Es de agradecer tener un hermano así", reveló sobre el encuentro.

"Para toda la gente que ha estado a mi lado. No sólo en los momentos buenos, sino también en los malos. Cuando en 2015 y 2016 costaba tanto, he tenido gente alrededor muy buena que me ha alzado, me ha hecho creer. Sobre todo, este año, el equipo. Me han dado la confianza que necesitaba. Me han dado ese cariño y ese mimo que también necesitaba. Y lo hemos conseguido todos juntos". A todos ellos decía el pequeño de los Márquez que les dedicaba el triunfo

"No pienso en eso. Mi día a día es intentar ser mejor por mí mismo, no por nadie. Intentar ser mejores, con el equipo disfrutar. No he pensado en casualidad o lo que piense la gente. Trabajo por mí y mi equipo. Defiendo mis colores y ya está. Nos lo hemos llevado y nos lo hemos ganado desde el primer minuto", comentó sobre si este mundial supone un punto de inflexión en su carrera

El de Cervera valoró la carrera de la siguiente forma "No ha sido fácil, fue bastante parecida a la del año pasado con Bagnaia y Oliveira. En grupo, con Marini delante. Esta vez era Binder. Los tres que nos jugamos el título no hemos fallado. Cualquiera de los tres hoy se habría podido caer. Desde la vuelta 1, de delante iba muy al límite. Hemos podido mantener ahí a Luthi. Yo he pasado la meta que me temblaban hasta las manos. Se tenía que ir con mucho tacto. Era difícil".

Además comentó que la próxima campaña no cambiará su dorsal: "Usaré el 73. Creo que el 1, si alguien se lo quiere poner, creo que es en la categoría reina, cuando eres el número 1 de todos. Moto2, al final, es una categoría que vas subiendo. El 73, defender el título. Eso es un desafío muy bonito. Es mi tercer sueño, tras el primero de ganar en Moto3 y el segundo, en Moto2. Y ya está, a seguir creciendo como piloto".

Para concluir dejó abierta la posibilidad de correr en MotoGP en 2021: "No quiero hablar, porque siempre que hablamos no se acaba cuajando la cosa. Hay que vivir el momento, en este deporte se vive del presente. Quiero disfrutar y seguir soñando", concluyó.