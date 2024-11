El milagro del parapentista Ben Lewis: una tormenta en el Himalaya le llevó de los 3.000 a los 8.000 metros

Se puede decir que Ben Lewis, paracaidista de 45 años, sigue con vida de milagro. Y es que hace unas semanas, Lewis dio a conocer al mundo una experiencia que fácilmente pudo costarle la vida.

Una tormenta le llevó de los 3.000 a los 7.000 metros en 10 minutos

Este parapentista se encontraba sobrevolando el pueblo del Bir, al norte de la India, en el Himalaya, cuando una fuerte tormenta le hizo ascender de los 3.000 metros hasta los 7.374 en apenas diez minutos (una media de 16 metros por segundo).

"Pero mis manos estaban demasiado frías"

Un hecho que le cogió por sorpresa pese a que él mismo reconoció haber ignorado "varias señales de alerta", que le hizo sufrir una sensación de frío extremo, acompañado de una evidente falta de oxígeno. "Pensé en cortar las cuerdas de mi parapente con el cuchillo de seguridad, pero mis manos estaban demasiado frías", contó en un podcast del Cross Country Magazine.

Por ejemplo, llegó a superar los 7.000 metros de altitud sobre el nivel del mar y el Everest, la montaña más alta del planeta, mide 8.849 metros. "Básicamente, era una situación desesperada. Era algo muy poderoso y sentí que no había prácticamente nada que pudiera hacer para salvarme... Me sentí muy, muy triste. Sabía que iba a morir. Y me sentí muy mal por mi familia, por tener que dejarlos así", dijo hace semanas.

Cayó inconsciente en pleno vuelo y despertó en un árbol

Esto hizo que aquel 17 de octubre perdiese el conocimiento y afortunadamente para él despertó varios minutos después colgado de un árbol, con lesiones graves, pero vivo. Después detalló que sufrió congelación en las manos, una córnea dañada, sangrado retinal y fracturas en las costillas. Lewis consiguió bajar del árbol tras soltarse el arnés y fue atendido por una familia local que le ayudó a curar las heridas en la piel con aceites esenciales. Una vez recuperado avisó a sus amigos para que acudieran a su rescate.

Ben Lewis ejerce de médico en Yukon, Canadá, y tiene dos hijos pequeños. No obstante, él mismo quiso dejar constancia del peligro que supone volar una zona con tormentas, y mucho más si además se hace saltándose las alertas.

