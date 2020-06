Miedo entre los remeros del Pisuerga con la posible presencia de un cocodrilo de grandes dimensiones

Todos los remeros y piragüistas de la zona del Pisuerga, cerca de Valladolid, están en estado de alarma ante la posible presencia de un cocodrilo de grandes dimensiones en la zona.

"Es recomendable no remar, pero no está prohibido", explica Enrique Navas, piragüista del C.D. Pisuerga Valladolid.

El miedo se ha instalado en la zona, ya que de confirmarse la presencia del reptil, se trataría de un animal fuera de su hábitat natural.

"Me tiemblan las piernas", indica Paco Sánchez, policía local de Valladolid.

"Sí que he ido con el miedo en el cuerpo. Al cocodrilo no lo hemos visto y esperamos no verlo", explica Enrique Navas.

Las marcas próximas a la rivera del río Pisuerga sí que indican la presencia de un cocodrilo o un reptil de grandes dimensiones, según explican los expertos.

"Las marcas que había en la maleza sí que son muy grandes. Son marcas muy grandes como para ser nutrias", asegura Arturo Pascal, experto en reptiles y anfibios.