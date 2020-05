En la piscina ha sido el más grande de la historia. Michael Phelps es historia viva de la natación, con 28 medallas en los Juegos Olímpicos, un mito que fuera del agua sufre igual que el resto de los mortales.

El nadador norteamericano ha relatado a través de una carta a ESPN que el confinamiento por el coronavirus está afectando a su depresión.

"¿Quieres saber mi verdad? ¿Saber cómo estoy? ¿Cómo afronto la cuarentena y la pandemia? Míralo así: aún respiro", arrnca Phelps su carta.

"Doy gracias porque mi familia y yo estamos bien. Doy gracias porque no tenemos que preocuparnos por pagar facturas o conseguir comida sobre la mesa, como tantas personas. Pero aún así, estoy en apuros", explica Phleps sobre el confinamiento.

"La pandemia es un desafío que nunca esperé. Toda la incertidumbre. Estar encerrado en una casa. Todas las dudas. ¿Cuándo terminará? ¿Cómo será la vida cuando esto pase? Nunca me he sentido tan superado en mi vida. Por eso tengo momentos en los que me gustaría no se yo", reconoce Phelps.