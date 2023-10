Matthieu Pavon deja a Jon Rahm sin opciones en el Open de España

No pudo ser. La ansiada reacción de Jon Rahm no llegó y el 'León de Barrika' no podrá revalidar su título en el Open de España y sumar su cuarto título en el torneo español. El golfista vasco completó una terca vuelta de 67 impactos, cuatro por debajo del par y -7 en total pero insuficiente para recortar la desventaja con Matthieu Pavon. El jugador francés refrendó su liderato con una tarjeta de 66 golpes y colocarse con un -16 que le encamina al triunfo final.

A Jon Rahm le volvió a condenar el putt y es raro ver fallar tanto con ese palo al número 3 del mundo y campeón de Augusta (2023) y el Abierto de Estados Unidos (2021).

"Los dioses del golf son así de graciosos de vez en cuando, es lo bueno. No siempre hay que darle perfecto a la bola. Hay veces que con un poco de suerte y pegar un par de golpes en momentos adecuados, cambia la dinámica en un día. Espero que lo mejor esté por venir", resumió Jon Rahm.

"A ver si no se alejan demasiado los de arriba..."

El de Barrika sabe que necesita un milagro el domingo y un descalabro de los que van por delante para obrar una remontada que sería igual de épica que inesperada.

"A ver si no se alejan demasiado los de arriba, aunque el campo está fácil porque ha llovido y no hay nada de viento, por lo que lo normal es que mínimo lleguen a -15, y eso me pone a ocho golpes. Voy a tener que hacer muy pocas mañana para ganar, pero voy a salir a jugar y a hacer las menos posibles intentando dar un buen espectáculo a la gente", indicó Rahm.

Pues Rahm ya conoce que saldrá este domingo a 9 golpes del líder, un Matthieu Pavon que no dio tregua y volvió a firmar una gran vuelta para un total de 197 impactos (-16). 63, 68 y 66 son las tres vueltas que acercan al golfista galo a la victoria. Este domingo partirá con dos golpes de ventaja sobre el inglés Nathan Kimsey y cuatro impactos sobre Zander Lombardo, Alfredo García-Heredia, Mike Lorenzo Vera y Romain Langasque.

Pavón, de 30 años, no ha logrado ningún triunfo en el circuito europeo (ahora DP World Tour), pero espera conseguir el primero en el Club de Campo Villa de Madrid, dónde está completando un torneo sensacional y en el que demuestra no sentir presión. El golfista francés, hijo de Michel Pavon, que fue futbolista de equipos como el Toulouse, Montpellier, Girondins y Betis, volvió a completar una jornada de juego excelente con seis birdies y solo empañada por un bogey en el hoyo 17 del que se rehízo en el ultimo.

El único que fue capaz de seguir el ritmo de Pavon fue el inglés Natham Kimsey, que firmó una tarjeta de 65 golpes (6 bajo par) y lleva un acumulado de -14, un registro que le permite encaramarse a la segunda plaza de la clasificación.