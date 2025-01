Marta Mansito, historia de la vela tras ganar el Mundial de Optimist a los 14 años

Marta Mansito, una joven regatista de tan solo 14 años, ha hecho historia al proclamarse campeona del mundo en la categoría femenina de la clase Optimist durante el Mundial de Vela celebrado en Mar de Plata, Argentina. Un logro que no solo resalta su talento sino que también marca un hecho memorable para la vela española y, en particular, para la comunidad del Real Club Náutico de Gran Canaria, donde Marta ha desarrollado su carrera.

"Aún no lo he asimilado del todo, pero súper contenta"

Su comienzo en este deporte viene por una pasión familiar por la vela. Arrancó su hermana mayor y ella misma fue la que incitó a sus padres a que, tanto Marta como su hermano mellizo, se adentraran en el mundo de este deporte. "Sin ellos no sería posible, además han puesto muchos sacrificio que no todos están dispuestos", comenta la tinerfeña.

Su primer contacto con la vela fue a los 6 años y desde ese momento no se ha separado de ella. Con una rutina semanal muy completa, la joven ha conseguido llegar a lo más alto: entre semana colegio y los fines de semana a entrenar.

Pasado un mes de la competición, Marta no es consciente del premio que ha conseguido: "Aún no lo he asimilado del todo, pero súper contenta", afirma. La competencia era muy dura, ya que en estos últimos años el nivel femenino ha subido. La española no esperaba este resultado: "Mi objetivo era quedar Top 3, no primera", comentaba.

Los Juegos Olímpicos, su objetivo

Con 14 años, la joven tinerfeña tiene un largo camino por delante tanto en el mundo del deporte como con los estudios. "Me encantaría estudiar medicina, pero aguantaré con la vela todo lo que pueda. Y si puedo conseguir ir a unas Olimpiadas, que sería el sueño de todo deportista, pues encantada", comentaba Marta.

Con este triunfo, Marta Mansito no solo entra en la historia del deporte español, sino que también siembra las semillas para futuras generaciones de regatistas. Sin duda, este es solo el inicio de una prometedora carrera en la vela.

Una oportunidad para los jóvenes

El Mundial Optimist de Vela es una competición que nació en Estados Unidos con la finalidad de darles una oportunidad a los más jóvenes para que se adentren en el mundo del deporte acuático. Está enfocada en niños de entre 6 y 15 años.

