Una cumbre mítica, el Aneto, nos deja una gran historia, la de María Petit. Hace 10 años siendo casi una niña se quedó ciega. Perdió la vista, pero no las ganas de vivir y de conseguir retos, como este. Su ejemplo recuerda al del atleta paralímpico Gerard Descarrega, quien también ha ascendido a ciegas al Aneto: "Una prueba de fuego superada"

Con 17 años, volviendo a casa en moto, la vida de María casi se para: "Choqué contra un camión y perdí parte de la cara, que me reconstruyeron. Perdí los ojos, una parte de la nariz y con ello el olfato". Los tres sentidos que le quedan le sobran para estar en forma y practicar diferentes deportes: ha practicado surf, fútbol, atletismo...

'Leyendo' los pasos de dos alpinistas

La montaña es su pasión y ha celebrado una década de su accidente subiendo al Aneto: "Iba notando el paisaje a través del aire y de los pies". Los límites que se pone cada vez van más lejos. Le acompañaron los alpinistas F. Latorre y S. Troguet: "Me agarro a los hombres y la mochila que va delante y no hace falta que me digan mucha cosa porque realmente estoy 'leyendo' sus pasos".

Lo más difícil consistía en cruzar los ríos: "Sabía que si me resbalaba no lo contaba... ni yo, ni mis compañeros", bromea. Después de 8 horas de travesía, llegó a la cumbre a 3.404 metros de altura: "Cuando llegué arriba, brillaba", reconoce María. Es la persona ciega más joven en llegar al techo de los Pirineos.

