La ascensión a ciegas al Aneto del atleta paralímpico Gerard Descarrega: "Una prueba de fuego superada"

Los límites se los marca uno mismo. Eso lo sabe muy bien el atleta ciego Gerard Descarrega, que ha coronado la ascensión al Aneto junto al alpinista catalán Òscar Cadiach, quien ha ascendido los 14 ochomiles del planeta sin oxígeno embotellado y ejerció de guía, y atleta leonés Xisco López.

Esta ascensión forma parte del proyecto 'Cumbres a Ciegas', una aventura en la que pretenden subir montañas de una dificultad progresiva, como el Mont Blanc francés (4.808 metros).

Más tarde visitarán otros continentes con la excusa de subir montañas míticas antes de enfrentarse al objetivo final: atreverse con los ochomiles asiáticos.

"La pandemia del coronavirus ha hecho darme cuenta de que se tiene que vivir el momento, y dentro de unos años no quiero arrepentirme de no haber hecho algo que ya no pueda hacer entonces. Las cosas se deben realizar cuando sientes la ilusión", sentencia Descarrega.

"El objetivo final de subir un 8.000 sería a largo plazo y no nos hemos fijado una fecha concreta para llevarlo a cabo. No hay prisa. Tú puedes estar muy en forma como atleta y no tolerar la altura. Llegaremos hasta donde nos deje la montaña", añade Descarrega.

El primer objetivo, el ascenso al Aneto, el techo de la Península Ibérica, ya está logrado. En un precioso vídeo, Descarrega narra su ascenso al coloso español junto a Òscar Cadiach y Xisco López.

Ekl atleta paralímpico ciego considera que la ascensión al Aneto "fue todo un éxito porque, a pesar de la paliza física que supone una expedición de 40 horas de duración desde Artiga de Lin, pudimos subir y bajar sin ningún accidente".