Un luchador de UFC mata a un caimán con sus propias manos: "Lo saqué del río, lo estrangulé..."

Arman Tsarukyan, número 1 del ranking de peso ligero de UFC, ha sido noticia en las últimas horas después de posar en sus redes sociales junto a un caimán muerto que asegura haber matado él mismo con sus propias manos.

La fotografía fue publicada en su perfil de Instagram hace tres semanas pero ha sido en los últimos días cuando ha ofrecido detalles de lo que ocurrió en Florida, lugar en el que sucedió todo.

Un caimán muerto colgado de sus hombros

En la mencionada imagen aparece Tsarukyan con un caimán colgando de sus hombros, un animal que no era excesivamente grande ni pesado (unos 30kg) pero que no deja de ser uno de los animales más peligrosos de la tierra. Así explicaba el armenio cómo consiguió cazarlo y presuntamente matarlo con sus propias manos.

"Lo atrapé, lo saqué del río, lo estrangulé y me lo puse en la espalda... otro animal me daría pena pero un caimán se come a las personas"

"Lo atrapé, lo saqué del río, lo estrangulé y me lo puse en la espalda… Todo lo hice con licencia. Colocamos un anzuelo de pesca en el río, y mi amigo y yo tuvimos que tirar de él", aseguró el número 1 del mundo del peso ligero de la UFC. Después quiso mencionar que no le daba pena alguna hacer eso con un animal así: "Otro animal me daría pena, pero un caimán no. Los caimanes se comen a las personas", detalló antes de explicar que se confeccionará unas botas con la piel del reptil.

Enfado en muchos de sus seguidores

Esta forma de actuar de Tsarukyan parece no haber gustado a miles de usuarios que le criticaron en su publicación por haber matado a un animal que ni siquiera le atacó: "odio a los que matan animales por diversión. Decepción total en ti", dijo uno de ellos. El armenio decidió poco después bloquear los comentarios para que nadie pudiera escribir nada en la publicación.

El luchador de 27 años, por su parte, además de ser el mejor del mundo en estos momentos en su categoría, acumula 22 victorias en 25 combates, 9 de ellos por nocaut, y solo tres derrotas (1 por KO).

Matan a un caimán tras ver restos de una mujer en sus fauces

Por otra parte, en septiembre del año pasado, en Florida -se estima que tiene 1,3 millones de caimanes- las autoridades sacrificaron a un caimán tras observar que transportaba el torso de una mujer en sus fauces mientras avanzaba por un canal cerca de Clearwater. El cadáver del animal, de cuatro metros y 216 centímetros, tuvo que ser transportado en una grúa. Las autoridades declararon que era necesario sacrificar al animal ya que representaba un peligro para los habitantes. Aun así, aseguraron que lo mataron "humanamente", intentando hacer que no sufriese más de lo estrictamente necesario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com