Llaman "puto manco" e intentan tirar de la bicicleta al triatleta paralímpico Kini Carrasco mientras entrena

Más información Así ha sido el regreso de los atletas a los entrenamientos en la desescalada del coronavirus

El triatleta Kini Carrasco fue increpado e insultado cuando entrenaba por la calle. Incluso le acosaron con coches, según nos cuenta el atleta profesional, tres veces olímpico, que asegura que le llamaron "puto cojo".

Kini tiene permiso para salir a entrenar a cualquier hora, por ello no creía que pudiera ocurrir algo así. Además de los insultos, le intentaron tirar de la bicicleta, según cuenta Kini Carrasco.

"El coche se acercó a mí queriéndome cortar el paso, como diciéndome que me fuera a casa, e insultándome para hacerme el daño que pudiera", cuenta Kini.

"Tuve que desviarme al arcén. El susto que me llevé no me lo quita nadie", reconoce el atleta olímpico tras sufrir el acoso de una serie de individuos, que pensaban que su salida a esa hora no estaba permitida.

Al contrario que Kini, los hay que sí que incumplen las franjas horarias para salir a hacer deporte, o que no respetan las distancias de seguridad al salir a ejercitarse.