Carles Castillejo explota contra 'runners' y ciclistas que incumplen las normas del coronavirus

Carles Castillejo ha disputado cuatro Juegos Olímpicos: los de 2004, 2008, 2012 y 2016. Ahora es entrenador de atletas de élite y sigue corriendo. Sin embargo, en su última sesión durante estos momentos de confinamiento por el coronavirus ha explotado: "No puedo estar nada contento con la actitud de la gente. Estoy hasta las narices, cansado, harto de ver cómo hay gente que no cumple las normas. Hay que salir solo. Veo grupos de ciclistas, parece el Tour de Francia. Gente corriendo sin guardar la distancia y les dices gilipollas y te miran mal".

Está en Barcelona, donde van a seguir en fase 0 de la desescalada del coronavirus: "No sé tú, pero yo tengo ganas de ver a mi madre o de que mi cuñada, que es enfermera y lleva dos meses sin ver a sus hijos y a su marido, pueda hacerlo. Eso no va a pasar hasta la puñetera fase 1 y no podemos pasar por culpa de gente como vosotros, que sois una minoría pero que en el fondo hacéis que el virus se siga propagando". El duro mensaje de Carles Castillejo en Twitter.