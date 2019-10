La injusticia es monumental. El jurado de apelación de la IAAF ha desestimado la reclamación presentada por la RFEA solicitando que se repitiera la final de los 110 metros vallas, por lo que su clasificación se mantiene intacta. A pesar de ello, reconocen que Orlando Ortega se vio "claramente obstaculizado, lo que le impidió mantener la posición de medalla".

Orlando Ortega, subcampeón olímpico en Río 2016 por detrás, precisamente, de McLeod, acabó quinto con 13.30 y estalló tras la carrera porque el jamaicano entró en su calle.

Tremenda rajada

"Me parece un robo, una estafa. La IAAF tiene que hacer algo con este evento, porque no es la primera vez", afirmó un airado Ortega tras la carrera.

"Me lo imaginé, lo veía venir desde que me enteré que estaba al lado de él (McLeod). Yo sé que ellos son más rápidos que yo en las primeras tres vallas, pero también que soy más fuerte que ellos al final de la carrera", dijo el español.

"Y justo cuando empiezo a avanzar, a empujar, que me veo metido en las medallas, viene... y es que es evidente, si miras la repetición es evidente que se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar", describió.

Ortega cree que "la IAAF tiene que hacer algo urgente con este evento, tiene que hacer algo porque me ha robado una medalla. Yo podía luchar por la medalla de oro hasta el final".

"Un año trabajando para esto y que suceda esto en la final, me parece impresionante. Yo no soy quién para proponer nada, solo espero que para el día de mañana esto tenga un arreglo", se lamentó.

Ortega, casi llorando, añadió: "Es duro, que te quiten una medalla. Respeto a todos mis rivales, pero no así. Si me van a ganar, que me ganen limpio".