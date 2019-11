Un diluvio encharca el pabellón donde se disputaba el campeonato canario de Gimnasia: "El agua entraba por el techo"

El polideportivo Ana Bautista de Santa Cruz de Tenerife ha quedado completamente arrasado tras una fuerte tormenta. El pabellón no se encontraba en perfecto estado pero una fuerte tormenta termino rematándolo.

"El agua entró a raudales, no había forma de detenerla. Empezó a llover muy fuerte y yo avisé a la gente que había aquí diciendo que iba a inundar el pabellón", asegura Raquel Alberto, la directora técnica del Club Odisea.

La competición que había prevista pudo finalmente disputarse gracias a la acción colaborativa de los padres y madres de las jóvenes, que achicaron agua para conseguir que el campeonato no se suspendiera.

A pesar de que la competición siguió adelante, las jóvenes no pueden entrenar en dichas condiciones. El suelo está lleno de agujeros y las gimnastas tienen incluso que recordar dónde están para no tropezar con ellos. "Si metes el pie aquí pues te puedes hacer un esguince hasta partirte el pie. Ya les ha pasado a varias gimnastas", aseguran.

Pero no solo los huecos y las goteras son problema para entrenar. A veces, los entrenamientos tienen que ser a oscuras porque las luces no funcionan o incluso las jóvenes no pueden ducharse porque el agua sale fría y sucia. El Ayuntamiento ya se ha comprometido a buscar soluciones inmediatas.