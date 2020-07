Laia Bonilla, jugadora del World Padel Tour confinada en Lleida por el coronavirus: "Tengo miedo a contagiarles"

Laia Bonilla es una jugadora de pádel que está confinada en casa de su familia en Lleida. Allí lleva ya seis días y le quedan otros ocho. Laia, con 21 años y número 64 del mundo de pádel, ahora mismo tendría que estar jugando en Madrid, pero... está en cuarentena. Ella misma nos cuenta el motivo.

A Laia Bonilla le ha tocado volver a cambiar estos días la pala por la mascarilla y también ha cambiado la pista por su habitación: "En la habitación paso ahora mismo las 24 horas del día. Es bastante duro, pero espero que pase rápido".

En el club deportivo en el que trabaja hay 12 casos positivos por Covid-19 dos de ellos entre sus compañeros: "En mi caso soy negativa, pero Sanidad decidió que toda la gente que había estado en contacto con estos positivos tenía que hacer cuarentena".

24 horas en su habitación

Por eso, no ha podido viajar a Madrid a jugar el torneo de World Padel Tour: "Me lo pierdo, no puedo ir". Se ha ido de Barcelona a la casa de sus padres a Lleida: "En principio estoy siempre en mi habitación por miedo a contagiarlos".

Aunque si necesita desconectar siempre le quedará su balcón "para salir y tomar un poco el aire". Espera que estos 14 días pasen rápido para volver a las pistas lo antes posible; el día 22 volverá a hacerlo.