La atleta Julia Takacs abre el debate en pleno estado de alarma por el coronavirus: "¿Y si nuestro trabajo es salir a entrenar?"

La polémica media maratón en Reino Unido con miles de personas en plena pandemia de coronavirus

Julia Takacs tiene el récord de España en 50 kilómetros marcha, entrenar para ella es su trabajo, y defiende que es injusto que no pueda hacerlo cuando el resto de ciudadanos si pueden ir a trabajar, independientemente del sector.

La marchadora abrió el debate al lanzar una pregunta a través de las redes sociales: "¿Y si mi trabajo es salir a entrenar?". Julia Takacs critica el hecho de que si se puede ir a trabajar, pero no salir a entrenar.

La deportista quiso dejar claro, también en redes sociales, que no había faltado al respeto a nadie y que tan solo se trataba de una duda: "No le he faltado el respeto a nadie, ha sido una duda que más de uno hemos tenido".

Además, Julia ha comparado la situación de nuestro país con la que se vive paralelamente en Italia, donde los atletas que se preparan para los Juegos Olímpicos sí pueden salir a la calle para entrenar gracias a un permiso. Se trata de un documento que permite a los deportistas entrenar al aire libre.