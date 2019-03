La atleta Elena Loyo denuncia acoso mientras entrenaba: "No puedo denunciar, sentimos una desprotección"

La atleta Elena Loyo denuncia que un coche la persiguió mientras entrenaba en Murguía: "Una persona iba controlándome durante el entreno... llegó un punto en el que ya era muy claro y yo traté de esconderme. Logré escaparme y ponerme en lugar seguro. Me preocupa que esa persona pueda hacer eso mismo a otras chicas; yo me he encontrado con la situación de que no puedo denunciar porque no he sufrido daños".

Se siente desprotegida: "Es como si yo hubiera entrenado ese día plácidamente y eso es lo que me preocupa porque al final sentimos una desprotección ahí. Creo que tenemos que estar seguras de que puedes ir por la calle o a entrenar tranquila y que si una persona te acosa puedas denunciar eso. Que conste como que eso es un delito o una falta grave hacia una persona", narra Elena Loyo.