Kirill Tereshin, el 'Popeye ruso', habla por primera vez tras su ko en MMA: "No soy un luchador"

Kirill Tereshin, conocido como el 'Popeye ruso' tras haberse inyectado Synthol en sus bíceps, ha hablado tras su estrepitoso debut en un combate de MMA ante Oleg Mogol, que le dejó KO en el primer round.

"Lo hice por mis fans. Todos me preguntaban: Kirill, pelea al menos una vez contra alguien. Cumplí el sueño de mis fans. No tenía miedo, vine solo a un país extranjero", explicó el 'Popeye ruso' en su cuenta de Instagram.

"No tuve miedo y entré en la jaula. Chicos, no digan nada hasta que salten a la jaula. Un hombre es alguien que puede mantener a una familia. No soy un luchador y nunca he estado involucrado en peleas", continuaba el mensaje de Kirill.

El 'Popeye ruso' también habló sobre su rival, Oleg Mongol, y aclaró que no es un borracho.

"Todo el mundo dice que es un borracho, pero comencé a ver cómo vivía y me sorprendió", explicó Kirill en su mensaje en Instagram.