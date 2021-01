Kira Miró se enfrenta al reto de la apnea en 'El Desafío': "Tu cuerpo quiere salir a respirar y tu mente le dice que no"

Estar sin respirar debajo del agua no es un desafío fácil. Que se lo digan a David Bustamante, quien aguantó 90 segundos en el reto de la apnea del programa El Desafío de Antena 3. Kira Miró será la siguiente valiente.

Este viernes será el reto. Atrás quedan ya los duros entrenamientos: "¿Quién me manda a mí a meterme en esto? No quería, le tenía mucho respeto. Me daba mucho miedo y mucha angustia al principio, pero a medida que te vas familiarizando con todo eso que te pasa en el cuerpo llegas a sentir placer en el sufrimiento".

La concentración es la clave

La concentración es vital: "Tu cuerpo quiere salir a respirar y tu mente le dice que no. Esa es la lucha". En las pruebas, la actriz aguantaba más de un minuto, pero... ¿superará el minuto y medio de Bustamante?

Kira Miró deberá buscar su límite, al igual que hizo Bustamante: "Cuando tú crees que ya no puedes más, todavía te quedan dos terceras partes de oxígeno para aguantar", dice la actriz.