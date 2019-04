Khabib, tras el anuncio de retirada de McGregor: "Solo puede haber un rey en la jungla"

El anuncio de la retirada de Conor McGregor como luchador de la MMA ha generado todo tipo de reacciones dentro del mucho del deporte de contacto.

Mientras algunos como Dana White, presidente de la UFC, lamentaban este hecho, muchos otros han 'celebrado' esta noticia.

Uno de ellos ha sido Khabib Nurmagomedov, campeón invicto de peso ligero con el que se enfrentó McGregor en la batalla campal que acabó enfrentando a ambos equipos de los luchadores.

Khabib ha publicado una foto en sus redes sociales en la que se le puede ver con el cinturón de campeón y levantando el dedo índice de su mano derecha indicando que es número uno.

Esta foto viene acompañada de un escueto mensaje: "Solo puede haber un rey en la jungla. Solo uno".

There can be only one king in the jungle.

Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0