Kelvin Kiptum: "Veía entrenar a Kipchoge y me decía 'algún día seré como él'"

Kelvin Kiptum hizo historia en el maratón de Chicago y reescribió los límites del ser humano en una de las pruebas más duras del mundo del deporte. Las dos horas y 34 segundos que tardó en completar los 42,195 kilómetros suponen una marca estratosférica y que le colocan a las puertas de bajar de las dos hora en la prueba por excelencia del fondo mundial. A sus 23 años, Kiptum reconoce que creció viendo las hazañas de Eliud Kipchoge.

"Veía entrenar a Eliud y me decía 'algún día seré como él'", cuenta en una entrevista con EFE el nuevo rey del maratón.

"Cuando era pequeño veía a Eliud entrenar y me decía, 'un día, una vez, seré como Eliud'. Él fue un ejemplo para nosotros", aseguró Kiptum tras pulverizar el récord de su compatriota.

"Me siento muy feliz, muy agradecido por poder hacer el récord del mundo aquí en Chicago, es mi mejor tiempo. Me encanta la ciudad, me encanta la gente, me apoyaron mucho durante el recorrido y esto me hace muy feliz", apunta el nuevo plusmarquista mundial de maratón.

"No, no pensaba batir el récord"

"Sí, después de la victoria me hicieron muchas preguntas, mucha atención. No, no pensaba batir el récord", afirmó el atleta keniano.

Kiptum las condiciones climáticas que imperaban en la Ciudad del Viento a la hora del comienzo del maratón: nueve grados de temperatura y cielo nublado. Pero fue su ritmo asombroso en los últimos siete kilómetros lo que le permitió establecer una nuevo récord mundial en la prueba reina de la resistencia.

Y es que Kiptum llegaba a Chicago como favorito para la victoria, pero también con la presión externa por sellar una nueva gran marca, después de que en Londres se quedara a 16 segundos del récord de Kipchoge. Kiptum negó que el próximo objetivo sea romper la barrera de las dos horas en un maratón, pero sí reconoció que sueña con competir en los Juegos de París 2024.

"Es mi sueño, siempre soñé con competir en los Juegos y espero tener la oportunidad de representar a mi país", aseguró el keniata.

"Kenia, mi país, me siento muy feliz por hacer el récord del mundo aquí en Chicago", concluyó Kiptum.