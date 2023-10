Martín Fiz analiza el brutal récord de Kelvin Kiptum: "El ser humano no tiene límites"

Kelvin Kiptumpulverizó el récord mundial del maratón de su compatriota Eliud Kipchoge, rebajando la marca en 34 segundos y dejándola en dos horas y 35 segundos. Antena 3 Deportes ha hablado con el excampeón de Europa y del mundo de maratón, Martín Fiz ¿Dónde está el límite? Esa es la gran pregunta que se abre tras la actuación de Kiptum en Chicago.

"El ser humano no tiene límites, se pueden conseguir grandes marcas", asegura Martín Fiz. Esa misma opinión nos la corrobora también la doctora de la Clínica Ripoll y de Prado, Patricia Núñez de Aisa.

"Los atletas de élite nacen". Es lo que afirma Martín Fiz, pero esa es la base, después "hay que trabajar y mucho".

En las últimas décadas los récords se van superando muy rápido. Al enorme potencial de los atletas se une lo que se llama el entrenamiento invisible: "dietas personalizadas, análisis genéticos, entrenamientos con inteligencia artificial", apunta Fiz.

"Los atletas de élite nacen"

La doctora Núñez también añade "la nueva tecnología en el diseño de las zapatillas y las prendas de los atletas"

No solo basta el físico. La fuerza muscular, la técnica... para muchos atletas lo más importante es la mente. "Una buena preparación mental es fundamental, si no no vas a ninguna parte", explica Martín Fiz.

Para Kiptum era su tercer maratón y los tres ganados, ya lo había hecho en Londres y Valencia (Valencia 2022 con 2h:01:53 y Londres 2023 con 2h:01:25). Había estado muy cerca del récord Eliud Kipchoge y a la tercera fue la vencida. En Chicago la segunda mitad del maratón fue todo suyo, en los últimos 400 metros pulverizó marcas. Solo los fuera de serie, como él, consiguen esos récords.

"Veía entrenar a Eliud y me decía 'algún día seré como él'. Cuando era pequeño veía a Eliud entrenar y me decía, 'un día, una vez, seré como Eliud'. Él fue un ejemplo para nosotros", admite Kiptum.