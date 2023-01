Julyana Al-Sadeq, la primera árabe en liderar el ranking mundial de taekwondo

Para Julyana Al-Sadeq el velo forma parte de su equipación. Es jornada y se ha convertido en la primera árabe en hacerse con el primer puesto en el ranking mundial de Taekwondo. Jualyana comenta que eso le "motiva más y me da una gran determinación para esforzarme con fuerza y prepararme bien para los próximos juegos olímpicos". Y añade: "Si Dios quiere, podré ganar una medalla olímpica"

Todas las horas del día las dedica a entrenarse en el gimnasio. Ese es su plan cada jornada. No le resultó fácil acceder al taekwondo, comenta su entrenador, Faris Al Assaf. Julyana comenzó a practicarlo a los 8 años, entonces su padre la enseñaba, ahora sus éxitos abren camino a otras mujeres.

Faris afirma que "con los logros de Julyana ocupando el primer puesto en el ranking mundial de taekwondo, notamos que hay una demanda creciente por parte de las niñas para registrarse en estos clubes de taekwondo". Hace siete años las atletas llegaban a la selección sin competir en ningún torneo, ahora tiene que disputar cuatro o cinco torneos antes de llegar a la selección.

Julyana dice que está feliz cada vez que una chica le dice que quiere ser como ella. "La generación más joven me ve como un modelo a seguir. Esto no me añade más presión, al contrario, me anima para alcanzar más nivel y poder conseguir una medalla", reconoce Julyana Al-Sadeq.

A sus 28 años Julyana ha triunfado en competiciones locales, nacionales e internacionales . Fue la primera mujer árabe en ganar un oro durante los Juegos asiáticos en 2018. En los Juegos de Tokio no consiguió subir al podio, pero su imagen se hizo viral por su gran parecido, decían, con Lady Gaga.

Esta historia se volverá a repetir en París 2024, pero esta vez la jordana espera que su foto sea con una medalla olímpica.