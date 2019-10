Julia Vasconcelos, de los Juegos Olímpicos a trabajar en una obra en EE.UU.

Más información Un excampeón marroquí de taekwondo arroja su medalla al mar desde una patera

De atleta olímpica a trabajar en una obra en Estados Unidos. Esa es la historia de Julia Vasconcelos, que tras sufrir el acoso psicológico y los entrenamientos extremos decidió dejarlo todo. Lo hizo después de ir a los JJOO representando a Brasil en taekwondo. Ahora lo ha contado todo en una entrevista a un medio brasileño.

"Sufría porque no estaba a gusto entrenando, pero tenía miedo y pensaba 'Si no hago esto, ¿qué voy a hacer? ¿en qué voy a trabajar?' Entonces un amigo de Estados Unidos me dijo que pasase algún tiempo aquí. Necesitaba escapar. No tengo vergüenza de ser una deportista olímpica que hoy trabaja en unas obras. Casi siempre estoy cansada, pero no hay otra forma. Un día el cuerpo se tendrá que acostumbrar", explica Vasconcelos.

Quiso cortar con todo. Un visado de deportista de élite le permite trabajar en Estados Unidos. Por la mañana en la obra. El resto del día de profesora de taekwondo. Atrás dejaba la bulimia y la depresión que había sufrido.