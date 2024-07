Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París: Días y horas de sus partidos individuales y dobles

Rafa Nadal (38 años) y Carlos Alcaraz (21) participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el cuadro individual y formarán una espectacular pareja en la modalidad de dobles. El balear y el murciano, el rey y el príncipe, la experiencia y la juventud mano a mano en busca de una, dos o incluso tres medallas para España en el deporte rey de la raqueta.

Cuarta edición para Rafa, que ya tiene dos oros: individual y dobles

En el caso de Rafa serán los cuartos Juegos de su carrera -y seguramente los últimos- tras los disputados en Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016. El tenista español ya saque lo que es ganar el oro tanto en individuales (ante Fernando González en Pekín 2008) como en dobles (junto a Marc López en Río 2016). Por lo tanto buscará un tercer oro o 'simplemente' una medalla que ya sería un auténtico éxito teniendo en cuenta que en los últimos 2 años apenas ha podido competir con regularidad. Rafa perdió el pasado domingo la final del ATP 250 de Bastad ante Nuno Borges (51º) en la que ha sido su mejor semana en mucho tiempo, no solo por llegar a su primera final desde Roland Garros 2022 sino porque no ganaba cuatro partidos seguidos desde Wimbledon 2022. Además, también jugó en dobles junto a Ruud para ir buscando sensaciones de cara a los Juegos, y no le fue nada mal, jugaron dos partidos y ambos terminaron en victoria pero no se presentó a las semifinales para descansar de cara a la final.

Primeros Juegos para Alcaraz

Por otra parte, Carlitos Alcaraz disputará en París sus primeros Juegos Olímpicos y es sin duda una cita que tenía marcada desde hace tiempo en su calendario. El murciano llega además en el mejor momento de su carrera tras ganar Roland Garros por primera vez y revalidar su título en Wimbledon. Las medallas, y concretamente el oro, es el gran objetivo de Carlitos en la capital francesa. No obstante, tanto Nadal como Alcaraz se están preparando para que su conexión y entendimiento en pista durante los partidos de dobles sea perfecto. "No puedo tener mejor pareja que él", dijo Nadal hace semanas; "Hacer pareja con Rafa en los Juegos es un sueño", comentaba el de El Palmar. El dúo de estos dos campeones es uno de los grandes atractivos de esta edición, no solo para los amantes del tenis sino para todo el deporte mundial. Pocas veces, o prácticamente nunca se ha visto una pareja de tal calibre tenístico.

El equipo español

No obstante, además de Rafa y Carlos también representarán a España los siguientes tenistas: Jaume Munar y Pedro Martínez en individuales; Marcel Granollers y Pablo Carreño en dobles masculinos; Sara Sorribes y Cristina Bucsa en individuales femeninos y en dobles femeninos.

Estos son los días, las horas y las rondas de los cuadros individuales masculino, femenino, dobles masculino, femenino y mixtos. Consulta aquí también el día en el que se luchará por las medallas.

Sábado 27 de julio

12:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina

12:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina / 1º Ronda Dobles masculino y femenino

12:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina / 1º Ronda Dobles masculino y femenino

12:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina / 1º Ronda Dobles masculino y femenino

19:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina

Domingo 28 de julio

12:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina

12:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina / 1º Ronda Dobles masculino y femenino

12:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina / 1º Ronda Dobles masculino y femenino

19:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina / 1º Ronda Dobles masculino y femenino

19:00 | 1º Ronda individual masculina / 1º Ronda individual femenina

Lunes 29 de julio

12:00 | 2º Ronda individual masculina / 2º Ronda individual femenina

12:00 | 2º Ronda individual masculina / 2º Ronda individual femenina / 2º Ronda Dobles masculino y femenino / 1 Ronda Dobles Mixto.

12:00 | 2º Ronda individual masculina / 2º Ronda individual femenina / 2º Ronda Dobles masculino y femenino / 1 Ronda Dobles Mixto.

12:00 | 2º Ronda individual masculina / 2º Ronda individual femenina / 2º Ronda Dobles masculino y femenino / 1 Ronda Dobles Mixto.

19:00 | 2º Ronda individual masculina / 2º Ronda individual femenina

Martes 30 de julio

12:00 | 2º Ronda individual masculina / 3º Ronda individual femenina

12:00 | 2º Ronda individual masculina/ 3º Ronda individual femenina / 3º Ronda Dobles masculino/ 2º Ronda Dobles femenino / 1 Ronda Dobles Mixto.

12:00 | 2º Ronda individual masculina/ 3º Ronda individual femenina / 3º Ronda Dobles masculino/ 2º Ronda Dobles femenino / 1 Ronda Dobles Mixto.

12:00 | 2º Ronda individual masculina/ 3º Ronda individual femenina / 3º Ronda Dobles masculino/ 2º Ronda Dobles femenino / 1 Ronda Dobles Mixto.

19:00 | 2º Ronda individual masculina / 3º Ronda individual femenina

Miércoles 31 de julio

12:00 | 3º Ronda individual masculina / CF individual femenina

12:00 | 3º Ronda individual masculina/ CF individual femenina / Semifinales Dobles masculino/ CF Dobles femenino / CF Dobles Mixto

12:00 | 3º Ronda individual masculina/ Semifinales Dobles masculino/ CF Dobles femenino/ CF Dobles Mixto

12:00 | 3º Ronda individual masculina/ CF Dobles femenino F/ CF Dobles Mixto

19:00 | 3º Ronda individual masculina / CF individual femenina

Jueves 1° de agosto

12:00 | CF individual masculina / Semifinal individual (F)

12:00 | CF individual masculina/ Semifinal individual (F) / SF Dobles Mixto

12:00 | Semifinal dobles femenino / Semifinal dobles mixto

19:00 | CF individual masculino / Semifinal individual femenina

Viernes 2 de agosto

12:00 | Individual masculino: semifinal

12:00 | Individual femenino: partido medalla bronce

12:00 | Dobles masculino: partido medalla bronce

12:00 | Dobles mixto: partido medalla de bronce

19:00 | Individual masculino: semifinal

19:00 | Dobles mixto: partido medalla de oro

Sábado 3 de agosto

- Individual masculino: partido medalla bronce

- Individual femenino: partido medalla oro

- Dobles masculino: partido medalla de oro

Domingo 4 de agosto

- Dobles femenino: partido medalla de bronce

- Individual masculino: partido medalla de oro

- Dobles femenino: partido medalla de oro

