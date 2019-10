Lydia Valentín: "En Tokio 2020 cerraré mi etapa olímpica"

Más información Lydia Valentín, en contra de que Sergio Ramos sea abanderado en Tokio 2020

La halterófila Lydia Valentín ha confirmado este martes que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán los últimos de su carrera al considerar que otro ciclo olímpico más sería algo excesivo en su carrera deportiva.

"En Tokio se cierra la etapa olímpica porque cuatro años más de otro ciclo, después de toda una vida entregada al deporte de alto rendimiento, sería excesivo, pero no doy por cerrada mi carrera deportiva cuando terminen los Juegos. En agosto reflexionaré, veré como estoy, cómo ha sido el desgaste y si me encuentro bien y con ganas, ¿Por qué no un Europeo o Mundial?", ha apuntado.

Así lo ha anunciado durante en el acto en el que la deportista ha sido nombrada madrina del Foro Internacional del Deporte (FID), donde ha asegurado que se encuentra en un periodo de descanso y que su próxima gran cita serán los Europeos de Moscú en abril.

Sobre la polémica de quién será el abanderado en Tokio

Lydia Valentín también ha hablado sobre la polémica acerca de la persona que será abanderada de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Estaba de vacaciones fuera de España, leí y simplemente compartí unos tuits que decían que deberían ser los abanderados Lydia Valentín o Saúl Craviotto, no Sergio Ramos. Sólo retuiteé, no dije nada", ha explicado.

Además, la triple medallista olímpica ha confesado que si fuera la abanderada en Tokio 2020 sería un sueño increíble para ella. "Es lo único que me falta y ¿por qué no?", ha concluido.