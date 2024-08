Un desafío a la edad: El skater Andy Macdonald debuta con 51 años contra adolescentes en los Juegos Olímpicos

El skateboardingse estrenócomo disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su reciente inclusión en la competición ha puesto en la escena internacional a reconocidos skaters, y Paris 2024 ha dejado momentos escritos para la historia de este deporte.

El skater británico Andy Macdonald ha acaparado todas las miradas debutando en esta edición con 51 años, hecho que le ha convertido en el veterano de su modalidad. La leyenda del skate, junto a Tony Hawk, ha desafiado a la edad y a la gravedad al competir con rivales a los que les dobla la edad.

Macdonald ha representado a Reino Unido rompiendo las tendencias de edad respecto a sus compañeras: Sky Brown, de 15 años, y Lola Tambling, de 16. El inglés no consiguió un boleto para la final y quedó en octava posición (de 22 clasificados). El oro se lo llevó el australiano Keegan Palmer (21 años), que subió al podio seguido del estadounidense Tom Schaar (24 años) y el brasileño Augusto Akio (23 años).

Una plaza peleada

Macdonald comenzó su trayectoria en esta disciplina con tan solo 12 años. Con 22 años estrenó su palmarés en 'X Games'. Actualmente, tras 38 años en el mundo del skate, cuenta con un récord mundial de 15 medallas en los 'X Games' y ocho medallas de oro en la Copa Mundial de skate.

Aunque Macdonald es de origen estadounidense, ya que nació en Massachusetts, decidió representar a Reino Unido en los Juegos Olímpicos de París. El inglés comenzó un duro camino para ello, llegando a las rondas clasificatorias de Budapest en el puesto 38. Tras dejarse la piel con el skate, consiguió plaza para la competición olímpica (15 de 16).

En declaraciones a a web oficial de los Juegos Olímpicos explicó su cómo disputó la batalla: "Cuando vine aquí pensé que tendría que idear un ejercicio que estuviera repleto de los trucos más difíciles que jamás haya hecho y hacerlos todos juntos. Me caí en los dos primeros intentos y aunque mi entrenador me dijo que cambiase le dije 'No, esto es todo lo que tengo, son todos los puntos que puedo conseguir, debo conseguirlos y tengo que hacerlo todo'".

El largo camino de Macdonald no tiene su final tras estos Juegos Olímpicos. El skater confesó en una entrevista a 'El Mundo" que, a pesar de que llegará el momento en el que "tenga que dejar la competición", él "seguirá patinando hasta que se le caigan las ruedas".

