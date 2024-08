Cata Coll pide perdón entre lágrimas: "No he estado a la altura del equipo"

Las caras de las jugadoras de la selección española en zona mixta tras la dura derrota ante Brasil en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 eran todo un poema. Cata Coll, guardameta del FC Barcelona y de la Roja, que falló en el pase en el primer y cuarto gol que encajó ante la Canarinha (4-2), atendió a la prensa entre lágrimas para "pedir perdón" porque, a su juicio, no estuvo "a la altura del equipo".

"Primero de todo pedir perdón. Creo que no he estado a la altura del equipo. A veces se está arriba y otras abajo. Me ha tocado la parte mala. Pero orgullosas de mi gente, creo que han luchado hasta el final para intentar darle la vuelta. Tengo que pedir perdón a mis compañeras, hoy se me ha cerrado todo. No ha sido mi día, pero queda otro partido importante e intentaremos conseguir el bronce y ojalá sea así", aseguró en zona mixta.

"Hoy no he estado, es la realidad, pero nos queda un partido importante y espero poder ganarlo"

"La máscara me la he quitado en el vestuario, de rabia, y ya luego ni me he acordado. Pedir perdón a mis compañeras, a la afición. Hoy no he estado, es la realidad, pero nos queda un partido importante y espero poder ganarlo", abundó la portera.

Ahora toca centrarse en la medalla de bronce: "Tenemos tres días. Esto ya está. Hoy dormiremos poco. Será un día duro, pero España está aquí, España sigue e iremos a por ese bronce. Que nadie dude que lucharemos por ello".

Una Cata Coll que criticó el comportamiento de las jugadoras de Brasil: "Creo que el compañerismo en este equipo -Brasil- no existe. Duele porque, además, son compañeras de profesión. Pero ellas juegan a eso, es su juego, y no nos tenía que haber sacado del partido. Tengo que reconocer que en alguna ocasión me ha sacado. Pero ya está. El partido, personalmente es para olvidar".

"Perdemos y ganamos juntas"

Por su parte Irene Paredes, defensa del Barcelona y de la selección española de fútbol femenino, aseguró no sentirse señalada por su cambio en el minuto 51 tras cometer varios errores defensivos: "Ya sé que os gusta buscar culpables. No te voy a permitir que me pongas ahí. Seguro que a la delantera no le ha rebota el balón desde Cata. Aquí perdemos y ganamos juntas. Ha habido errores de todo tipo. Y cosas bien hechas también. Hoy toca perder, hay que saber perder. Frustra jugar contra unas reglas pocos deportivas, pero lo que está en nuestra mano es jugar al fútbol y hacer las cosas bien, y es dónde tenemos que poner el foco", dijo en zona mixta.

"Momento muy difícil. No sé ni qué deciros, la verdad. No hemos estado bien, no ha sido un buen partido. El primer gol a ellas les da alas… Puede pasar, pero no hemos estado fluidas, no hemos generado ocasiones… Ellas han hecho el partido que querían y encima se encuentran con ese primer gol. Luego ya sabíamos lo que iban a hacer, perder tiempo y fingir lesiones. Y cuando te permiten hacer eso te va rompiendo el ritmo de partido y desesperando un poquito. Y acaba así", analizó la zaguera.

Alexia Putellas fue suplente

La seleccionadora Montse Tomé defendió a sus jugadoras tras la debacle: "Perder así nos duele a todos por el trabajo que llevábamos. Estas jugadoras merecen el máximo respeto por lo que nos han dado y nos darán. Hoy es un momento duro con el que igual no contabas, aunque ha sido contra una gran selección. Lo hemos intentado pero no nos ha llegado. Tenemos que recuperar al equipo, analizar esto con calma y no desde la emoción que sentimos ahora. Y pensar en competir por una medalla de bronce".

Montse Tomé explicó por qué no sacó al campo a Alexia Putellas hasta el minuto 77, con 3-0 abajo en el marcador: "Estábamos bien jugando por dentro. Alexia ha aportado al equipo, otros días les ha tocado a otras jugadoras entrar desde el banquillo. Lo he dicho muchas veces, la gran suerte que tenemos de tener tanta competitividad en el equipo. Ellas se muestran competitivas siendo titulares o entrando desde el banquillo".

Noche aciaga

Fue una noche aciaga para las de Montse Tomé. La selección española femenina de fútbol perdió (4-2) ante Brasil este martes en semifinales de los Juegos de Paris 2024, despertando con estrépito del sueño de competir por el oro en su primera participación olímpica tras un mal partido en el Vélodrome (Marsella).

La campeona del mundo y de la Liga de Naciones se quedó a las puertas de la final y, aunque tendrá el consuelo de pelear por el bronce contra Alemania, lo hizo rindiendo muy lejos de su nivel. Brasil, que buscará el oro ante Estados Unidos, fue mejor y castigó los errores atrás de las de Montse Tomé.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com