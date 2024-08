Ana Peleteiro responde a los que le acusan de tapar el nombre de España con su dorsal: "Aclaración a los ofendiditos..."

Ana Peleteiro no se pudo colgar una medalla en la final de triple saltó de los Juegos Olímpicos de París 2024 y finalizó sexta. La atleta gallega era una de las opciones claras de medalla para España, pero la triplista no pudo repetir la gesta de hace tres años en Tokio, cuando fue bronce.

Con 14,59 metros como mejor salto en la final, Ana Peleteiro fue sexta y declaró que la lluvia pudo afectar a su rendimientos en el Stade de France.

"No puedo ser egoísta conmigo misma porque ha sido una temporada increíble. Hoy me hubiese gustado rascar unos centímetros más pero el factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente porque me veía capaz y la pista estaba empapada. No conseguía secarla del todo y tenía un poco de miedo, de resbalarme en la tabla y reventarme", reconoció Peleteiro.

"Sé que en unos días sacaré un balance positivo pero ahora mismo estoy muy triste. Me había sentido muy bien, tanto en el calentamiento como en el inicio de competición. Me preparé psicológicamente para empezar la prueba, que me tocaba saltar primera, pero luego la lluvia me ha desconcentrado. No acabé de encontrarme", explicó la atleta gallega.

La polémica llegó con una serie de comentarios en las redes sociales en las que se acusó a la triplista española de 'tapar' el nombre de España tras el dorsal. Ana Peleteiro respondió "a los ofendiditos" que le acusaron de eso.

"PD y aclaración a los ofendiditos que lloráis porque supuestamente estoy 'tapando' el nombre de España. Me lo pongo en el pecho porque en el descenso del último salto hacia la arena se me clavan los imperdibles en la barriga. Pero vamos, que se nota que sabéis bien poco de atletismo para intentar atacarme por algo así. Defiendo siempre orgullosa los colores de mi país y lo seguiré haciendo mientras el cuerpo me lo permita", explicó Ana Peleteiro en una storie de su cuenta de Instagram.

Storie de IG de Ana Peleteiro | IG: Ana Peleteiro

La española, sexta en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de París, declaró que, pese a no ganar una medalla en París, está "orgullosa del camino recorrido en los últimos 19 meses" y se mostró segura de que tras esta nueva experiencia saldrá "más fuerte y guerrera que nunca".

"Os mentiría si os dijera que estoy contenta con el resultado de ayer porque no es cierto pero también os mentiría si no os dijera lo orgullosa que estoy del camino que he recorrido en los últimos 19 meses", reconoció Peleteiro en sus redes sociales.

"Ha sido muy duro llegar hasta aquí por eso mismo tengo que estar orgullosa de mi, de mi equipo y de todos los que habéis creído en este sueño. El deporte a veces es así, pero yo creo que todo pasa por algo, y estoy segura que saldré más fuerte y guerrera que nunca", declaró Peleteiuo.

"La vida sigue y el deporte también!. De hecho, hoy ya me he sacado el billete directo para el mundial de Tokio 2025 así que ya tengo un nuevo objetivo en el mente que perseguir. Gracias a todos por los miles de mensajes que me habéis mandado, sois increíbles. De aquí saldré mejor deportista pero sobre todo mejor persona.Ahora me toca disfrutar de mi familia, creo que es el momento de darles mi cien por cien, de desconectar y de volver en septiembre con más ganas y actitud que nunca. La vida es un baile maravilloso", concluyó la atleta gallega.

