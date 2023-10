Jon Rahm: "El abierto de mi país es un torneo obligatorio"

La semana del Open de España está marcado en rojo en el calendario de Jon Rahm. Para él siempre ha sido un torneo especial, pero este año llega a Madrid con la posibilidad de superar al genio de Pedreña, Severiano Ballesteros, en número de títulos del abierto nacional: "Poner mi nombre en la misma frase que el de Seve es un orgullo para mí". Son las palabras de Rahm en la presentación de este torneo, acompañado entre otros por el Alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida.

"No haya nada parecido a la Ryder Cup"

Jon acaba de tener una semana de descanso tras convertirse en el baluarte del equipo europeo que levantó la copa Ryder hace 14 días en el Club de Golf Marco Simone de Roma.

Rahm ha disputado tres ediciones de este torneo bianual que enfrenta a Europa y Estados Unidos. Su equipo la ganó en dos ocasiones, pero precisamente la historia del de Barrika en el mundo del golf comenzó en 1997 durante la Ryder Cup que se disputó en Valderrama, Andalucía: "Mis inicios golfísticos y de mi familia se deben a esa Ryder de Valderrama y a Seve".

"Yo pagaría por jugar la Ryder"

En la Ryder italiana, la polémica la protagonizaron los americanos, cuando uno de sus jugadores, Patrick Cantlay, defendía la idea de que los jugadores deberían de cobrar por jugar la Ryder Cup. Jon Rahm entiende y respeta esa postura, pero no la comparte: "Yo la Ryder la jugaría sí o sí. A mí no hace falta que me paguen y si hiciese falta yo pagaría por jugar la Ryder."

El Open de España, su otra gran debilidad

El sentimiento de Jon por la Ryder tiene similitudes con lo que significa el Open de España. Miles de personas acuden al Club de Campo Villa de Madrid para ver jugar al número 3 del ranking mundial, que puede sumar su cuarto título en el Abierto de España.

"Me motiva y me presiona al mismo tiempo. El público quiere que juegue bien y yo quiero jugar bien para ellos. Al principio siempre me cuesta los primeros hoyos adaptarme", confesaba el de Barrika, aunque se niega a rehuir de esa responsabilidad.

Otro de sus sueños desde que era un niño era llegar al Open de España y poder ser un referente para las futuras generaciones. De momento lo está consiguiendo, En 2022 llegó a Madrid siendo el vigente campeón del US Open. Este año compite con el Masters de Augusta y la Ryder Cup bajo el brazo. Esperemos que el año que viene Rahm aparezca por Madrid con su tercer Major en su palmarés.