John Wilcock, el héroe británico de 90 años que patina para ayudar a las familias más necesitadas

John Wilcock ha aprendido a combinar su andador con los patines, todos los días da vueltas por su barrio durante una hora y media. Todo lo hace por una causa benéfica, recaudar dinero para familias necesitadas.

Aprendió a patinar para impresionar a las chicas pero desde hace 70 años no se había puesto unos patines. Ahora se los ha vuelto a colocar, calza unas ruedas a su andador y se va al parque a dar un paseo.

John Wilcock está sorprendiendo a todo el barrio: "Me los puse y me di cuenta de que tenía 90 años y no 19, así que salí un par de días por la puerta de atrás donde nadie podía verme, probé y pareció funcionar", explica ilusionado Wilcock.

Este hombre lo hace para recaudar fondos de cara a una organización benéfica que abastece a niños y familias necesitados. Se inspiró por campañas como las del capitán Tom Moore, que conseguía menús escolares gratuitos.

A Wilcock también le apoya la gente que se cruza en su camino: "Los comentarios de la gente son encatandores, una señora me dijo 'Me has hecho reír en un día triste', eso para mí es una recompensa", asegura John.

John fue policía de la fuerza aérea británica y con su desafío quería conseguir 600 euros, pero como es de esperar, ya lo ha superado y se compromete a dar vueltas todo el año, su objetivo va sobre ruedas y tan rápido como él.