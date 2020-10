Joel Álvarez, un español encerrado en la 'Isla de la lucha' de la UFC de Abu Dabi por el coronavirus

Es uno de los lugares más impenetrables del mundo. Una fortaleza inaccesible. Creada para que la pandemia de coronavirus no acabe con un deporte: la UFC. Inventada para poder celebrar combates con los luchadores totalmente aislados. Tienen hasta saunas portátiles en sus habitaciones... Así es la 'Isla de la lucha'. Lugar al que nosotros sí vamos a entrar de la mano de un español, el asturiano Joel Álvarez.

Yas Marina ha pasado de circuito de Fórmula 1 en Abu Dabi a la 'Isla de la lucha'. Sí, la UFC ha construido un recinto en la misma isla de Yas para que las peleas no paren por culpa del covid-19. Un recinto convertido en una burbuja donde está un español. Todo empieza por los PCRs para asegurar que los luchadores no están contagiados. En el recinto, de donde no pueden salir, tienen de todo. Es una zona privada para poder entrenar: "Nos dan todo lo que necesitamos para dar lo mejor de ti de cara a la pelea".

La temperatura, el gran inconveniente

También se trata de un hotel a todo lujo; es el mismo del gran premio de Fórmula 1. No se puede estar mejor, pero sólo hay un pero: la zona acotada está estrictamente vigilada y no se puede salir de ella. Otro inconveniente es la temperatura exterior en Abu Dabi: "Corriendo a 40º para aclimatarnos a esta temperatura", dice el asturiano.

El español Joel Álvarez ya sabe lo que es ganar aquí: hace tres meses derrotó a Duffy, uno de los favoritos. Ahora está velando armas para luchar contra el ruso Alexander Yakovlev.

El terrible accidente de quad de una estrella de la UFC con su hijo pequeño en brazos